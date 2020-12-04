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Spor UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın futbolcusu Burak Yılmaz
Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın futbolcusu Burak Yılmaz

Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın futbolcusu seçildi. Yılmaz, Sparta Prag maçında rakip fileleri iki kez havalandırmıştı.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 19:42:00 - 2020-12-04 19:45:37
UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın futbolcusu Burak Yılmaz

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta yapılan maçları geride kalırken, haftanın futbolcusu seçiminde Burak Yılmaz'ın seçildiği belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz'ın haftanın futbolcusu seçildiği duyuruldu. Deneyimli golcü, Sparta Prag maçında 77. dakikada Yusuf Yazıcı'nın yerine oyuna girmiş, 80 ve 84. dakikalarda attığı gollerle takımını 1-0'lık mağlubiyetini galibiyete çevirmişti.

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