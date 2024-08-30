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Spor UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu
Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-08-30 14:41:00 - 2024-08-30 14:52:52
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oluyor.

Türkiye, 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde 3 takımla temsil edilecek. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yer aldığı UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi yapıldı.

AVRUPA LİGİ'NDE RAKİPLER BELLİ OLDU

Galatasaray'ın rakipleri: Tottenham, Ajax (D), PAOK, AZ Alkmaar (D), Dinamo Kiev, Malmö (D), Elfsborg, RFS (D)

Fenerbahçe'nin rakipleri: Manchester United, Slavia Prag (D), Lyon, AZ Alkmaar (D), Union SG, Midtjylland (D), Athletic Bilbao, Twente (D)

Beşiktaş'ın rakipleri: Eintracht Frankfurt, Ajax (D), Maccabi Tel-Aviv, Lyon (D), Malmö, Bodo/Glimt (D), Atletic Bilbao, Twente(D)

TURNUVA FORMATI

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi, bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36'şar takımın katılımıyla lig usulüyle düzenlenecek.

Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8'er rakiple karşılaşacak. Konferans Ligi'nde ise her ekip, 3'ü içeride, 3'ü dışarıda olmak üzere 6'şar rakiple mücadele edecek. Takımlar, iki turnuvada da 4 torbadan ikişer ekiple eşleşecek.

İki turnuvada da ilk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Liglerde 9-24. sırayı alan ekipler ise play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. Play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.

AVRUPA LİGİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İlk maçların 25-26 Eylül'de oynanacağı Avrupa Ligi'nin final karşılaşması, 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

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