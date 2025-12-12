UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçları tamamlandı! İşte gecenin sonuçları
UEFA Avrupa Ligi'nde dün gece oynanan 18 maçla 6. hafta tamamlandı. Temsilimiz Fenerbahçe, Norveç’te Brann'ı 4-0 yenmeyi başardı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında 6. hafta mücadelesi, oynanan 18 karşılaşmayla sona erdi.
Fenerbahçe, deplasmanda Brann'ı 4-0 yendi. Sarı-lacivertliler, 6 maçta 11 puanla 12. basamakta yer aldı.
Go Ahead Eagles'ı 2-1 mağlup eden Olimpik Lyon, 15 puan ve averajla liderliğini sürdürdü.
Milli futbolcu Zeki Çelik'in forma giydiği Roma, Celtic'i 3-0'lık skorla geçti. Karşılaşmada 90 dakika görev yapan Zeki, ikinci golün pasını verdi.
Porto ise milli oyuncu Deniz Gül'ün 58. dakikada oyuna girdiği mücadelede Malmö'yü 2-1 mağlup etti.
Milli file bekçisi Berke Özer'in kalesini koruduğu Lille, Young Boys'a 1-0 yenildi. Berke, 34. dakikada Chris Bedia'nın kullandığı penaltı atışında gole izin vermedi.
Zirve mücadelesindeki takımlardan Midtjylland ise Genk'i 1-0 mağlup ederek 5. galibiyetini aldı ve puanını 15 yaptı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Brann (Norveç) - Fenerbahçe: 0-4
Porto (Portekiz) - Malmö (İsveç): 2-1
Olimpik Lyon (Fransa) - Go Ahead Eagles (Hollanda): 2-1
Celtic (İskoçya) - Roma (İtalya): 0-3
Basel (İsviçre) - Aston Villa (İngiltere): 1-2
Freiburg (Almanya) - Salzburg (Avusturya): 1-0
FCSB (Romanya) - Feyenoord (Hollanda): 4-3
Celta Vigo (İspanya) - Bologna (İtalya): 1-2
Panathinaikos (Yunanistan) - Viktoria Plzen (Çekya): 0-0
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Real Betis (İspanya): 1-3
Ferencvaros (Macaristan) - Rangers (İskoçya): 2-1
Young Boys (İsviçre) - Lille (Fransa): 1-0
Midtjylland (Danimarka) - Genk (Belçika): 1-0
Ludogorets (Bulgaristan) - PAOK (Yunanistan): 3-3
Sturm Graz (Avusturya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-1
Nice (Fransa) - Braga (Portekiz): 0-1
Stuttgart (Almanya) - Maccabi Tel Aviv (İsrail): 4-1
Utrecht (Hollanda) - Nottingham Forest (İngiltere): 1-2