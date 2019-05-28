UEFA Avrupa Ligi'nde 1,5 milyar avroluk final
Finalde kozlarını paylaşacak Chelsea ile Arsenal takımlarının toplam futbolcu değeri 1 milyar 510 bin 500 avro olarak dikkati çekiyor- Alman internet sitesi Transfermarkt'ın güncel verilerine göre Chelsea 885 milyon, Arsenal ise 625 milyon 500 bin avro piyasa değerine sahip- Chelsea'de Hazard 150 milyon avro, Arsenal'da ise Aubameyang 75 milyon avro ile en değerli futbolcular olarak göze çarpıyor28 Mayıs 2019 Salı 11:17
İSTANBUL (AA) - MUTLU DEMİRTAŞTAN - UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın karşı karşıya gelecek İngiltere'nin Chelsea ile Arsenal takımlarının toplam futbolcu değeri 1 milyar 510 bin 500 avro olarak dikkati çekiyor.
Alman internet sitesi Transfermarkt'ın güncel verilerine göre Chelsea'nin tahmini piyasa değeri 885 milyon, Arsenal'ın ise 625 milyon 500 bin avro oldu.
Belçikalı Eden Hazard, 150 milyon avro ile Chelsea'nin, Gabonlu Pierre-Emerick Aubameyang ise 75 milyon avro ile Arsenal'ın en pahalı futbolcusu olarak ön plana çıkıyor.
- Chelsea'de futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:
|Futbolcu
|Değeri (avro)
|Eden Hazard
|150 milyon
|N'Golo Kante
|100 milyon
|Jorginho
|65 milyon
|Kepa Arrizabalaga
|55 milyon
|Willian
|50 milyon
|Gonzalo Higuain
|45 milyon
|Antonio Rüdiger
|45 milyon
|Marcos Alonso
|45 milyon
|Cesar Azpilicueta
|40 milyon
|Mateo Kovacic
|35 milyon
|Andreas Christensen
|35 milyon
|Ross Barkley
|28 milyon
|David Luiz
|25 milyon
|Pedro Rodriguez
|25 milyon
|Ruben Loftus-Cheek
|25 milyon
|Callum Hudson-Odoi
|25 milyon
|Davide Zappacosta
|18 milyon
|Emerson
|18 milyon
|Olivier Giroud
|15 milyon
|Gary Cahill
|10 milyon
|Danny Drinkwater
|10 milyon
|Marco van Ginkel
|10 milyon
|Ethan Ampadu
|10 milyon
|Willy Caballero
|1 milyon
|Toplam
|885 milyon
- Arsenal'da futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:
|Futbolcu
|Değeri (avro)
|Pierre-Emerick Aubameyang
|75 milyon
|Alexandre Lacazette
|65 milyon
|Lucas Torreira
|55 milyon
|Granit Xhaka
|50 milyon
|Aaron Ramsey
|40 milyon
|Hector Bellerin
|40 milyon
|Mesut Özil
|35 milyon
|Henrikh Mkhitaryan
|30 milyon
|Shkodran Mustafi
|30 milyon
|Matteo Guendouzi
|30 milyon
|Bernd Leno
|25 milyon
|Alex Iwobi
|25 milyon
|Sokratis Papastathopoulos
|20 milyon
|Sead Kolasinac
|20 milyon
|Danny Welbeck
|15 milyon
|Denis Suarez
|12 milyon
|Rob Holding
|12 milyon
|Nacho Monreal
|10 milyon
|Laurent Koscielny
|10 milyon
|Mohamed Elneny
|10 milyon
|Ainsley Maitland-Niles
|7 milyon
|Konstantinos Mavropanos
|3 milyon
|Petr Cech
|2,5 milyon
|Carl Jenkinson
|2,5 milyon
|Stephan Lichtsteiner
|1,5 milyon
|Toplam
| 625 milyon 500 bin
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