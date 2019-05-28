UEFA Avrupa Ligi'nde 1,5 milyar avroluk final





İSTANBUL (AA) - MUTLU DEMİRTAŞTAN - UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın karşı karşıya gelecek İngiltere'nin Chelsea ile Arsenal takımlarının toplam futbolcu değeri 1 milyar 510 bin 500 avro olarak dikkati çekiyor.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın güncel verilerine göre Chelsea'nin tahmini piyasa değeri 885 milyon, Arsenal'ın ise 625 milyon 500 bin avro oldu.



Belçikalı Eden Hazard, 150 milyon avro ile Chelsea'nin, Gabonlu Pierre-Emerick Aubameyang ise 75 milyon avro ile Arsenal'ın en pahalı futbolcusu olarak ön plana çıkıyor.





- Chelsea'de futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:

Futbolcu Değeri (avro) Eden Hazard 150 milyon N'Golo Kante 100 milyon Jorginho 65 milyon Kepa Arrizabalaga 55 milyon Willian 50 milyon Gonzalo Higuain 45 milyon Antonio Rüdiger 45 milyon Marcos Alonso 45 milyon Cesar Azpilicueta 40 milyon Mateo Kovacic 35 milyon Andreas Christensen 35 milyon Ross Barkley 28 milyon David Luiz 25 milyon Pedro Rodriguez 25 milyon Ruben Loftus-Cheek 25 milyon Callum Hudson-Odoi 25 milyon Davide Zappacosta 18 milyon Emerson 18 milyon Olivier Giroud 15 milyon Gary Cahill 10 milyon Danny Drinkwater 10 milyon Marco van Ginkel 10 milyon Ethan Ampadu 10 milyon Willy Caballero 1 milyon Toplam 885 milyon



