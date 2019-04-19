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UEFA Avrupa Ligi yarı final maçları ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi’nde yarı final biletlerinin sahipleri yarın oynanacak 4 mücadele sonunda belli oldu. Avrupa’nın iki numaralı futbol organizasyonu kabul edilen UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş mücadelelerinde Chelsea - Slavia Prag (4-3), Eintracht Frankfurt - Benfica (2-0), Napoli - Arsenal (0-1) ve Valencia - Villarreal (2-0) maçları bu skorlarla sona eredi. Böylece UEFA Avrupa Ligi yarı final maçları Arsenal - Valencia ile Chelsea - Eintracht Frankfurt takımları arasında oynanacak. PekiUEFA Avrupa Ligi yarı final maçları ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

19 Nisan 2019 Cuma 09:22
UEFA Avrupa Ligi yarı final maçları ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi’nde yarı final biletlerinin sahipleri yarın oynanacak 4 mücadele sonunda belli oldu. Avrupa’nın iki numaralı futbol organizasyonu kabul edilen UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş mücadelelerinde Chelsea - Slavia Prag (4-3), Eintracht Frankfurt - Benfica (2-0), Napoli - Arsenal (0-1) ve Valencia - Villarreal (2-0) maçları bu skorlarla sona eredi. Böylece UEFA Avrupa Ligi yarı final maçları Arsenal - Valencia ile Chelsea - Eintracht Frankfurt takımları arasında oynanacak. Peki  UEFA Avrupa Ligi yarı final maçları ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında çeyrek finallerin rövanşları, 4 müsabakayla tamamlandı.Valencia, ilk maçta 3-1 yendiği Villarreal'i kendi sahasında da 2-0 yenerek yarı finale yükseldi. Valencia'nın gollerini 13. dakiakda Lato ve 54. dakikada Parejo attı.

Chelsea, deplasmanda 1-0 yendiği S.Prag'ı kendi sahadında da 4-3 yenerek bir üst tura yükseldi. Chelsea'nin gollerini Pedro(2), Deli(KK) ve Giroud attı. Arsenal, ilk maçta 2-0 yendiği Napoli'yi İtalya'da da 1-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Arsenal'in golünü 36. dakikada Lacazette attı. Alman ekibi E.Frankfurt ilk maçta 4-2 yenildiği Benfica'yı 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi. E.Frankfurt'un gollerini Kostic ve Rode attı.

UEFA Avrupa Ligi yarı final maçları ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi yarı final maçları beIN SPORTS ekranlarında olacak.

UEFA Avrupa Ligi oyuncuları

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 09:22
  1. UEFA Avrupa Ligi yarı final maçları ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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