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Spor UEFA Avrupa Ligi UEFA Konferans Ligi gecenin sonuçları 8 Eylül Perşembe
Spor

UEFA Avrupa Ligi UEFA Konferans Ligi gecenin sonuçları 8 Eylül Perşembe

Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’ni yakından takip edenler 8 Eylül Perşembe gecesi oynanan maçları araştırmaya başladı. Peki, Avrupa Ligi’nde hangi maçlar oynandı? Konferans Ligi 1.hafta sonuçları:

Yeniakit Publisher
2022-09-09 01:52:00 -
UEFA Avrupa Ligi UEFA Konferans Ligi gecenin sonuçları 8 Eylül Perşembe

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde grup maçları heyecanı başladı. Futbolseverler ise 8 Eylül Perşembe gecesi oynanan maçları ve sonuçları araştırmaya başladı. Peki, Türk takımları Avrupa’da ne yaptı?

UEFA Avrupa Ligi UEFA Konferans Ligi gecenin sonuçları 8 Eylül Perşembe

UEFA Avrupa Ligi

A Grubu

Zürich-Arsenal:1-2

PSV-Bodo/Glimt:            1-1

B Grubu

AEK-Rennes:     1-2

Fenerbahçe-Dinamo Kiev:          2-1

C Grubu

Ludogorets-Roma:         2-1

HJK Helsinki-Real Betis:0-2

D Grubu

Malmö-Sporting Braga:0-2

Union Berlin-Saint-Gilloise:        0-1

E Grubu:

Manchester United-Real Sociedad:        0-1

Omonia-Sheriff:              0-3

F Grubu

Lazio-Feyenoord:            4-2

Strum Graz-Midtjylland:              1-0

G Grubu

Freiburg-Karabağ:           2-1

Nantes-Olympiakos:      2-1

H Grubu

Kızılyıldız-Monaco:          0-1

Ferencvaros-Trabzonspor:         3-2

UEFA Avrupa Konferans Ligi

A Grubu

Hearts-Başakşehir:         0-4

Fiorentina-Rigas FS:       1-1

B Grubu

Anderlecht-Silkeborg:   1-0

West Ham-Steaua Bükreş:          3-1

C Grubu

Villerreal-Lech:4-3

Austria Wien-H Be'er Sheva:      0-0

D Grubu

Slovacko-Partizan:          3-3

Nice-Köln:          1-1

E Grubu

Vaduz-Apollon:                0-0

Dnipro-AZ Alkmaar:       0-1

F Grubu

Molde-Gent:     0-0

Shamrock-Djurgarden: 0-0

G Grubu

Ballkani-CFR Cluj:            1-1

Sivasspor-Slavia Prag:    1-1

H Grubu

Basel-Pyunik:    3-1

Slovan-Zalgiris:0-0

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