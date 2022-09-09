UEFA Avrupa Ligi UEFA Konferans Ligi gecenin sonuçları 8 Eylül Perşembe
Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’ni yakından takip edenler 8 Eylül Perşembe gecesi oynanan maçları araştırmaya başladı. Peki, Avrupa Ligi’nde hangi maçlar oynandı? Konferans Ligi 1.hafta sonuçları:
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde grup maçları heyecanı başladı. Futbolseverler ise 8 Eylül Perşembe gecesi oynanan maçları ve sonuçları araştırmaya başladı. Peki, Türk takımları Avrupa’da ne yaptı?
UEFA Avrupa Ligi UEFA Konferans Ligi gecenin sonuçları 8 Eylül Perşembe
UEFA Avrupa Ligi
A Grubu
Zürich-Arsenal:1-2
PSV-Bodo/Glimt: 1-1
B Grubu
AEK-Rennes: 1-2
Fenerbahçe-Dinamo Kiev: 2-1
C Grubu
Ludogorets-Roma: 2-1
HJK Helsinki-Real Betis:0-2
D Grubu
Malmö-Sporting Braga:0-2
Union Berlin-Saint-Gilloise: 0-1
E Grubu:
Manchester United-Real Sociedad: 0-1
Omonia-Sheriff: 0-3
F Grubu
Lazio-Feyenoord: 4-2
Strum Graz-Midtjylland: 1-0
G Grubu
Freiburg-Karabağ: 2-1
Nantes-Olympiakos: 2-1
H Grubu
Kızılyıldız-Monaco: 0-1
Ferencvaros-Trabzonspor: 3-2
UEFA Avrupa Konferans Ligi
A Grubu
Hearts-Başakşehir: 0-4
Fiorentina-Rigas FS: 1-1
B Grubu
Anderlecht-Silkeborg: 1-0
West Ham-Steaua Bükreş: 3-1
C Grubu
Villerreal-Lech:4-3
Austria Wien-H Be'er Sheva: 0-0
D Grubu
Slovacko-Partizan: 3-3
Nice-Köln: 1-1
E Grubu
Vaduz-Apollon: 0-0
Dnipro-AZ Alkmaar: 0-1
F Grubu
Molde-Gent: 0-0
Shamrock-Djurgarden: 0-0
G Grubu
Ballkani-CFR Cluj: 1-1
Sivasspor-Slavia Prag: 1-1
H Grubu
Basel-Pyunik: 3-1
Slovan-Zalgiris:0-0