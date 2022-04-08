UEFA Avrupa Ligi sonuçları | UEFA Avrupa Ligi yarı finale kimler kaldı?
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı başladı. Futbolseverler ise 7 Nisan Perşembe akşamı oynanan maçları ve alınan sonuçları araştırmaya başladı. Peki, Avrupa Ligi'nde kim hangi takım yarı finale kaldı? Leipzig- Atalanta maç sonucu:
UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final heyecanı başladı. Futbolseverler oynanan maçları ve alınan sonuçları araştırmaya başladı. Peki, Barcelona maçı ne oldu?
UEFA Avrupa Ligi sonuçları | UEFA Avrupa Ligi yarı finale kimler kaldı?
UEFA Avrupa Ligi çeyrek finali çift maç usulüne göre oynanıyor. İlk maçlar 7 Nisan’da tamamlandı. Rövanş maçları ise 14 Nisan Perşembe akşamı oynanacak.
Leipzig- Atalanta: 1-1
Eintracht Frankfurt- Barcelona:1-1
West Ham- Olimpik Lyon: 1-1
Braga-Rangers:1-0
UEFA Avrupa Ligi'nin yarı final maçlarının ilk ayağı 28 Nisan, rövanşları 5 Mayıs'ta yapılacak. Kupanın finali ise 18 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak.