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Spor UEFA Avrupa Ligi sonuçları | UEFA Avrupa Ligi yarı finale kimler kaldı?
Spor

UEFA Avrupa Ligi sonuçları | UEFA Avrupa Ligi yarı finale kimler kaldı?

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı başladı. Futbolseverler ise 7 Nisan Perşembe akşamı oynanan maçları ve alınan sonuçları araştırmaya başladı. Peki, Avrupa Ligi'nde kim hangi takım yarı finale kaldı? Leipzig- Atalanta maç sonucu:

Yeniakit Publisher
2022-04-08 05:50:00 -
UEFA Avrupa Ligi sonuçları | UEFA Avrupa Ligi yarı finale kimler kaldı?

UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final heyecanı başladı. Futbolseverler oynanan maçları ve alınan sonuçları araştırmaya başladı. Peki, Barcelona maçı ne oldu?

UEFA Avrupa Ligi sonuçları | UEFA Avrupa Ligi yarı finale kimler kaldı?

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finali çift maç usulüne göre oynanıyor. İlk maçlar 7 Nisan’da tamamlandı. Rövanş maçları ise 14 Nisan Perşembe akşamı oynanacak.

Leipzig- Atalanta:             1-1

Eintracht Frankfurt- Barcelona:1-1

West Ham- Olimpik Lyon:            1-1

Braga-Rangers:1-0

UEFA Avrupa Ligi'nin yarı final maçlarının ilk ayağı 28 Nisan, rövanşları 5 Mayıs'ta yapılacak. Kupanın finali ise 18 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak.

 

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