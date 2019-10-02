UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman saat kaçta hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi 2. hafta Temsilcilerimiz Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un da mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi gruplarının ikinci haftası yarın oynanacak maçlarla birlikte start alacak. UEFA Avrupa Ligi gruplarında oynanacak 24 karşılaşma öncesi futbolseverler 'UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçları hangi kanalda? Beşiktaş Wolverhampton ne zaman? Trabzonspor Basel saat kaçta? Medipol Başakşehir Borussia Mönchengladbach hangi kanalda? İşte detaylar...

Temsilcilerimiz Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un da mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi gruplarının ikinci haftası yarın oynanacak maçlarla birlikte start alacak. UEFA Avrupa Ligi gruplarında oynanacak 24 karşılaşma öncesi futbolseverler 'UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçları hangi kanalda? Beşiktaş Wolverhampton ne zaman? Trabzonspor Basel saat kaçta? Medipol Başakşehir Borussia Mönchengladbach hangi kanalda? İşte detaylar... UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 3 Ekim Perşembe 17.50 Astana (Kazakistan) - Partizan (Sırbistan) (beIN SPORTS 2) 19.55 Young Boys (İsviçre) - Rangers (İskoçya) (Yayın yok) 19.55 Feyenoord (Hollanda) - Porto (Portekiz) (beın Connect) 19.55 CSKA Moskova (Rusya) - Espanyol (İspanya) (Yayın yok) 19.55 Ferencvaros (Macaristan) - Ludogorets (Bulgaristan) (Yayın yok) 19.55 Saint-Etienne (Fransa) - Wolfsburg (Almanya)(Yayın yok) 19.55 Olexandriya (Ukrayna) - Gent (Belçika)(Yayın yok) 19.55 Medipol Başakşehir (Türkiye) - Borussia Mönchengladbach (beIN SPORTS 2) 19.55 Wolfsberger (Avusturya) - Roma (İtalya) (beIN MAX 1) 19.55 Beşiktaş (Türkiye) - Wolverhampton (İngiltere)(beIN SPORTS 1) 19.55 Braga (Portekiz) - Slovan Bratislava (Slovakya)(beın Connect) 19.55 AZ Alkmaar (Hollanda) - Manchester United (İngiltere) (beIN MAX 2) 22.00 Sevilla (İspanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)(Yayın yok) 22.00 Dudelange (Lüksemburg) - Karabağ (Azerbaycan)(Yayın yok) 22.00 Malmö (İsveç) - Kopenhag (Danimarka)(Yayın yok) 22.00 Lugano (İsviçre) - Dinamo Kiev (Ukrayna)(Yayın yok) 22.00 Trabzonspor (Türkiye) - Basel (İsviçre)(beIN SPORTS 1) 22.00 Krasnodar (Rusya) - Getafe (İspanya)(beIN SPORTS 2) 22.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - LASK (Avusturya)(Yayın yok) 22.00 Rosenborg (Norveç) - PSV (Hollanda)(beın Connect) 22.00 Celtic (İskoçya) - Cluj (Romanya)(Yayın yok) 22.00 Lazio (İtalya) - Rennes (Fransa)(beIN MAX 2) 22.00 Arsenal (İngiltere) - Standard Liege (Belçika)(beIN MAX 1) 22.00 Vitoria (Portekiz) - Eintracht Frankfurt (Almanya)(Yayın yok)

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