UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri için kura çekimi, İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli olması üzerine konuya ilişkin aramalar hız kazandı.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek ve yarı final karşılaşmaları ne zaman?

Çeyrek finalde ilk maçlar 8 Nisan’da yapılacak. İlk maçların tamamlanmasının ardından rövanşları ise 15 Nisan tarihinde yapılacak. UEFA Avrupa Ligi’nde yarı finalin ilk ayağı 29 Nisan tarihinde, rövanşları ise 6 Mayıs tarihinde oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri için kura çekimini bir dönem Medipol Başakşehir’de de forma giyen Fransız oyuncu Gael Clichy gerçekleştirdi. Söz konusu kuralarda, aynı ülke takımlarının birbiriyle eşleşmesinin engellenmesi veya torba dağılımı gibi kurallar olmadı.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final karşılaşmaları şu şekilde;

Granada (İspanya)-Manchester United (İngiltere)

Arsenal (İngiltere)-Slavia Prag (Çekya)

Ajax (Hollanda)-Roma (İtalya)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Villarreal (İspanya)

Yarı final karşılaşmaları şu şekilde;

Granada-Manchester United / Ajax -Roma

Dinamo Zagreb-Villarreal / Arsenal-Slavia Prag

UEFA Avrupa Ligi Final karşılaşması ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi final karşılaşması bu sezon Polonya’da düzenlenecek. Söz konusu final karşılaşması Polonya’nın Gdansk şehrindeki PGE Arena Gdansk’ta yapılacak. 26 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak olan final mücadelesini kazanan takım aynı zamanda gelecek sezon Süper Kupa karşılaşmasında da oynayacak.