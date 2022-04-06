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Spor UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçları ne zaman?
Spor

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçları ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi maçlarını yakından takip edenler çeyrek final maçlarının ne zaman oynanacağını, maçların programını araştırmaya başladı. Peki, Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-04-06 12:03:00 -
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçları ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları 7 Nisan, rövanşları ise 14 Nisan'da oynanacak. Peki, Avrupa çeyrek finalinde kimler eşleşti?

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçları ne zaman?

19.45 Leipzig- Atalanta                 CBC Sport, Exxen

22.00 Eintracht Frankfurt- Barcelona      CBC Sport, Exxen

22.00 West Ham- Olimpik Lyon  Exxen

22.00 Braga-Rangers       Exxen

Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'nin yarı final maçlarının ilk ayağı 28 Nisan, rövanşları 5 Mayıs'ta yapılacak. Kupanın finali ise 18 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak.

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