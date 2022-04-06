UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçları ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi maçlarını yakından takip edenler çeyrek final maçlarının ne zaman oynanacağını, maçların programını araştırmaya başladı. Peki, Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları 7 Nisan, rövanşları ise 14 Nisan'da oynanacak. Peki, Avrupa çeyrek finalinde kimler eşleşti?
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçları ne zaman?
19.45 Leipzig- Atalanta CBC Sport, Exxen
22.00 Eintracht Frankfurt- Barcelona CBC Sport, Exxen
22.00 West Ham- Olimpik Lyon Exxen
22.00 Braga-Rangers Exxen
Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'nin yarı final maçlarının ilk ayağı 28 Nisan, rövanşları 5 Mayıs'ta yapılacak. Kupanın finali ise 18 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak.