UEFA Avrupa Konferans Ligine hangi takımlar katılıyor?

UEFA, yeni organizasyonun amacını Avrupa'da daha fazla takımın yer alması olduğunu geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. 2021-2022 sezonu itibarıyla düzenlenmeye başlayacak Konferans Ligi haziran ayında eleme maçlarıyla başlayacak. Üç ön eleme ve bir play-off turunun ardından 32 takımlı grup aşamasına geçilecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi nasıl gerçekleşecek?

UEFA Konferans Ligi gruplarında 32 takım mücadele edecek. Konferans Ligi, her biri dörder takımdan oluşan sekiz gruptan oluşacak.

Takımlar grup etabında deplasmanlı olmak üzere toplam 6 maça çıkacak. Maçlar Perşembe günleri Avrupa Ligi maçlarıyla aynı günde oynanacak.

UEFA Konferans Ligi'nde grubunu lider bitiren 8 takım direkt son 16 turuna yükselecek. Grubu ikinci bitiren takımlar ise UEFA Avrupa Ligi grubunu üçüncü bitiren takımlarla play-off oynayacak ve bu etabın galipleri son 16 turuna adını yazdıracak.

Son 16 turunun ardından çeyrek final, yarı final ve final maçlarıyla turnuvanın şampiyonu belli olacak.

UEFA Konferans Ligi'ne Türkiye'den kaç takım katılacak?

Süper Lig'den UEFA Konferans Ligi'ne 2 takım katılacak. Süper Lig'de normal sezonu üçüncü ve dördüncü sırada tamamlayan takımlar bu turnuvada mücadele edecek. Trabzonspor ve Sivasspor bu sezon turnuvaya katılım hakkı elde etti.

Süper Lig'i üçüncü sırada tamamlayan takım, Konferans Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılacak. Ligi dördüncü bitiren takım ise turnuvaya 2. ön eleme turundan başlayacak. Türkiye Kupası'nı kazanan takım UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele edecek. Ancak bu sezon Antalyaspor, Türkiye Kupası finalini kaybetti ve Avrupa vizesi alamadı. Kupa finalinden devreden bu hak Fenerbahçe'ye geçti. Ligi beşinci bitiren Sivasspor ise Konferans Ligi'ne katılacak.

UEFA Konferans Ligi'nde Avrupa'dan hiçbir takım doğrudan grup etabında yer alamayacak.