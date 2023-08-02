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Spor UEFA Avrupa Konferans Ligi: Zimbru: 0 - Fenerbahçe: 4
Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi: Zimbru: 0 - Fenerbahçe: 4

Yeniakit Publisher
2023-08-02 08:26:00 -
UEFA Avrupa Konferans Ligi: Zimbru: 0 - Fenerbahçe: 4

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe, Zimbru Chisinau’yu deplasmanda 4-0 mağlup ederek tur atladı.

 UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe, Zimbru Chisinau’yu deplasmanda 4-0 mağlup ederek tur atladı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada ceza sahası için Joshua King’in pasında Tadic’ten seken topu Mert Hakan kaleye göndermek istedi. Savunmada Misaraş’ın ayağından seken top Tadic’in önünde kalırken, bu oyuncu da meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-1
53. dakikada İrfan Can’ın pasıyla ceza sahası içinde son çizgiye inen Mert Hakan’ın yerden ortasında savunmanın ters vuruşunda kaleci Mostovei soluna yatarak topu çelerken, oyun alanına dönen top uzaklaştırıldı.
57. dakikada Ferdi’nin pasıyla sol taraftan son çizgiye inen Mert Hakan’ın sert ortasında Michy Batshuayi ön direk ayak koyarak topu filelere gönderdi. 0-2
59. dakikada İrfan Can Kahveci’nin pasında sağ taraftan ceza sahasına giren Osayi Samuel’in arka direğe ortasında Batshuayi topu ağlara gönderdi. 0-3
62. dakikada Osayi Samuel’in pasında Mert Hakan’ın dar açıdan sert şutunu kaleci Mostovei ayaklarıyla topu kornere çeldi.
77. dakikada İrfan Can Kahveci’nin pasında İsmail Yüksek, ceza yayın önünden yaptığı sert şutta topu filelere gönderdi. 0-4
82. dakikada savunma arkasına atılan topla buluşan İrfan Can Kahveci, sağ çaprazdan ceza sahasına girerken yaptığı vuruşta kaleci Mostovei, topu kornere çeldi.

Stat: Zimbru
Hakemler: Rob Harvey xx, Robert Clarke xx, Wayne McDonnell xx
Zimbru Chisinau: Igor Mostovei x, Andrei Macritchii x (Valeriu Gaiu dk. 46 xx), Mihail Stefan x, Stefan Burghiu x, Alex Mihai Misaraş x (Denis Furtuna dk. 63 xx), Ilie Damaşcan x, Denis Dedechko x (Vlad Raileanu dk. 46 x), Jessie Guera x, Ibrahima Soumah x, Shahrom Samiev x, Marin Caruntu x (Emmanuel Alaribe dk. 46 xx)
Yedekler: Sebastian Agachi, Dinis Ieseanu, Alexandru Dedov, Stefan Bitca
Teknik Direktör: Lilian Popescu
Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Bright Osayi-Samuel xxx (Burak Kapacak dk. 80 ?), Serdar Aziz xx, Luan Peres xx, Ferdi Kadıoğlu xx (Jayden Oosterwolde dk. 65 xx), İsmail Yüksek xxx, Miguel Crespo xx (Mert Hakan Yandaş dk. 33 xxx), İrfan Can Kahveci xxx, Dusan Tadic xxx, Joshua King xx (Sebastian Szymanski dk. 65 xx), Michy Batshuayi xxx (Serdar Dursun dk. 65 xx)
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Samet Akaydin, Edin Dzeko, Ryan Kent, Bora Aydınlık, Efekan Karayazı
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Goller: Tadic (dk. 48), Batshuayi (dk. 57 ve 59), İsmail Yüksek (dk. 77) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Osayi Samuel, Burak Kapacak (Fenerbahçe), Jessie Guera (Zimbru)

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