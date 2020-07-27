UEDAŞ ekipleri bayramda kesintisiz enerji için sahada olacak

ANKARA (AA) - Limak Enerji bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) bölgesindeki tüketicilere kesintisiz ve kaliteli enerji akışını sağlamak için Kurban Bayramı'nda 7 gün 24 saat mesaide olacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, bayram boyunca 223 ekiple sahada görev başında olacak. Elektrik şebekesinin uzaktan izlemeyi sağlayan SCADA sistemiyle de tüm ölçüm, izleme ve kumanda faaliyetlerini 24 saat kontrol edebilecek.

Saha ekipleri hayatı aydınlatmak için özellikle enerji tüketiminin artış göstereceği tatil bölgelerinde enerji sürekliliğini koruma adına yoğunlaşacak. Abonelere kesintisiz enerji hizmeti sağlamak adına çalışmalarını yürüten ekipler, kontrollerini ve onarım çalışmalarını hız kesmeden sürdürecek.

- Bayramda planlı kesinti olmayacak

Kurban Bayramı'nda meydana gelebilecek arızalara anında müdahale edilmesi için UEDAŞ, olası bir arızaya karşı 223 adet ekip sahada vardiyalı olarak, 51 adet arazi aracı ve 99 adet sepetli araç ile çalışmalarını sürdürecek.