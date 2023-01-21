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Ekonomi UEA: Küresel petrol talebi bu yıl rekor seviyeye ulaşacak! Suudi Bakandan Davos'ta dikkat çeken müthiş çıkış
Ekonomi

UEA: Küresel petrol talebi bu yıl rekor seviyeye ulaşacak! Suudi Bakandan Davos'ta dikkat çeken müthiş çıkış

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el Cedan, Dünya Ekonomik Forumu’nda petrol-dolar sistemine darbe indiren açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti. Suudi Bakan ticarette dolar dışında da alternatiflerin tartışıldığını belirtti. Öte yandan Uluslararası Enerji Ajansı (UEA), küresel petrol talebinin bu yıl günlük 101 milyon 720 bin varil ile rekor seviyeye ulaşacağını öngörüyor. Dolar saltanatı çöküyor: Suudi Bakandan Davos'ta dikkat çeken çıkış haberi ve diğer detaylar...

Yeniakit Publisher
2023-01-21 18:25:00 - 2023-01-21 18:41:16
UEA: Küresel petrol talebi bu yıl rekor seviyeye ulaşacak! Suudi Bakandan Davos'ta dikkat çeken müthiş çıkış

UEA'nın 18 Ocak'ta yayımlanan aylık petrol piyasası raporunda, bu yıl için küresel petrol talebine yönelik tahminini bir önceki tahminine göre günlük 80 bin varil artırarak yukarı yönlü revize etti.

Buna göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük bazda 1 milyon 870 bin varil artışla günlük 101 milyon 720 bin varile ulaşması bekleniyor. Bu miktar tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak dikkati çekiyor.

Dolar saltanatı çöküyor: Suudi Bakandan Davos'ta dikkat çeken çıkış

Dolar saltanatının sonuna gelindi. Suudi Arabistan Petro-Dolar sistemine bir darbe daha vurdu. Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el Cedan, ticarette dolar dışı alternatiflerin tartışıldığını vurguladı.

Dengeleri değiştirecek bu açıklamalar İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda yapıldı. ABD doları dışındaki diğer para birimleriyle de ticaret yapabilmek amacıyla görüşmelere açık olduklarını belirtti.

Böylece Suudi Arabistan, “Dolarsız bir enerji düzeni kuruluyor” tartışmalarına Davos’tan dahil oldu. Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el Cedan ayrıca, Çin ile stratejik bir ilişkiye sahip olduklarını belirtti. Cedan, “Avrupa ve bizimle birlikte çalışmak isteyen ve çalışabilecek diğer ülkelerle de bu ilişkiyi oluşturmak istiyoruz" dedi.

ulusal'ın aktardığı haberde: Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 7 Aralık 2022’de Suudi Arabistan’a gitmiş, Çin'in Orta Doğu'dan daha fazla petrol satın alma konusunda çaba sarf edeceğini, bu ticareti de yuan para birimi üzerinden yapmak istediklerini vurgulamıştı.

UEA: Küresel petrol talebi bu yıl rekor seviyeye ulaşacak!

Talebin OECD bölgesinde geçen yıla göre 470 bin varil artarak 46 milyon 420 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise 1 milyon 400 bin varil artarak 55 milyon 300 bin varil olacağı hesaplanıyor.

Küresel petrol talebinde beklenen söz konusu artışın yaklaşık yarısının Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığı Çin'den geleceği değerlendiriliyor.

Jet yakıtının ise günlük yaklaşık 840 bin varil artışla en büyük büyüme kaynağı olmaya devam edeceği öngörülüyor.

Küresel petrol arzı Aralık 2022'de azaldı

Rapora göre, günlük küresel petrol üretimi geçen ay bir önceki aya göre 860 bin varil azalarak 101 milyon 10 bin varile geriledi.

OPEC'in günlük ham petrol üretimi ise Aralık 2022'de bir önceki aya göre 40 bin varil azalarak 29 milyon 19 bin varil oldu. Bu dönemde ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi de günlük 5 milyon 290 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece OPEC'in günlük petrol üretimi geçen ay 34 milyon 480 bin varil olarak gerçekleşti.

OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise söz konusu dönemde önceki aya göre günlük yaklaşık 780 bin varil azalarak 66 milyon 520 bin varil oldu.

Üretimdeki düşüşte, ABD'nin büyük bir kesimini etkisi altına alan kar fırtınası nedeniyle sekteye uğrayan petrol faaliyetleri etkili oldu.

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Yorumlar

aynen böyle oldu

tamam seninde sonun geldi hani bir suudlu abd deki bankalardan 800 milyar dolarını isteyince çölde susuzluktan ölmüştü bir başkasında yine abdyi eleştirip 500 milyar dolarını isteyince teröristlerle iş birliği yaptın deyip paranın üstüne yatıp adamı ortadan kaldırmışlardı şimdide sen sam katilinin dolarını üzerine mıçtın kendini kolla
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