UEA Başkanı Birol petrol fiyatı uyarısı yaptı: ilgili söylediği sözler ortalığı karıştırdı! Küresel jeopolitik riskler

“İsrail-Hamas çatışmaları tırmanırsa petrol fiyatları belirsizliğe sürüklenebilir” yorumları yapılırken Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Başkanı Fatih Birol, petrol fiyatı uyarısı yaptı. Birol petrol ihracatçısı ülkelerin Orta Doğu'daki jeopolitik krize dahil olursa piyasaya ciddi etkisi olacağını ve fiyatların 3 haneye çıkabileceğini söyledi.

UEA Başkanı Fatih Birol, Bloomberg HT'deki Finans Merkezi programına konuk oldu.

Birol petrol ihracatçısı ülkelerin Orta Doğu'daki krize dahil olursa bunun piyasaya ciddi etkisi olacağını ve fiyatların 3 haneye çıkabileceğini söyledi.

Birol konuya dair "Gelişmelerin insani boyutu çok endişe verici. Bununla beraber özellikle petrol ve doğalgaz açısından da durum endişe verici. Dünyaya petrol ihracatının yaklaşık üçte biri bu bölgeden geliyor. Arzla ilgili bir sıkıntı, dünya ekonomisini hemen etkileyecektir. Şu anda petrol piyasasında ciddi gerginlik var ama fiyatlarda büyük bir zıplama olmadı. Önemli ihracatçılar direk bu krize dahil olursa bunun petrol piyasasına etkisi ciddi boyutlara ulaşabilir" şeklinde konuştu.

"Dünya ekonomisi için son derece tehlikeli"

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Petrol fiyatlarındaki son yükselişi değerlendiren Birol "2023 itibariyle dünya petrol talebi büyüyor. Büyümenin yüzde 80'i de Çin'den geliyor. İkincisi de arz açısından Suudi Arabistan ve Rusya'nın başını çektiği bir grup ülke petrol sevkiyatını kısıtladılar. O bakımdan ciddi bir darlık var. Fiyatlar da 90 dolar civarında. Bu zaten yüksek bir rakam. Petrol ihracatçıları krize direk dahil olursa fiyatlar 3 haneye çıkabilir, bu da kırılgan olan dünya ekonomisi ve enflasyon açısından son derece tehlikeli bir durum" ifadesini kullandı.