Udinese-Monza maçı ne zaman CANLI İZLE | Hangi maçlar TRT Spor’da?
İtalya Kupası maçlarını takip etmek isteyenler, yayıncı kuruluşun kim olduğunu merak ediyor. Peki, Udinese-Monza maçını hangi kanal verecek?
İtalya Kupası 2.tur maçında Udinese ile Monza karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maçın ne zaman oynanacağını araştırıyor.
Udinese-Monza maçı ne zaman CANLI İZLE | Hangi maçlar TRT Spor’da?
Udinese ile Monza bu akşam karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak mücadele TRT Spor’dan naklen yayımlanacak.
Udinese-Monza muhtemel 11'ler:
Udinese: Padelli; Perez, Bijol, Nuytinck; Ehizibue, Lovric, Jajalo, Arslan, Ebosse; Success, Nestorovski.
Monza: Cragno; Antov, Paletta, Carboni; Donati, Valoti, Rovella, D'Alessandro; Colpani, Machin; Petagna.