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Spor Udinese-Monza maçı ne zaman CANLI İZLE | Hangi maçlar TRT Spor’da?
Spor

Udinese-Monza maçı ne zaman CANLI İZLE | Hangi maçlar TRT Spor’da?

İtalya Kupası maçlarını takip etmek isteyenler, yayıncı kuruluşun kim olduğunu merak ediyor. Peki, Udinese-Monza maçını hangi kanal verecek?

Yeniakit Publisher
2022-10-19 15:41:00 -
Udinese-Monza maçı ne zaman CANLI İZLE | Hangi maçlar TRT Spor’da?

İtalya Kupası 2.tur maçında Udinese ile Monza karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maçın ne zaman oynanacağını araştırıyor.

Udinese-Monza maçı ne zaman CANLI İZLE | Hangi maçlar TRT Spor’da?

Udinese ile Monza bu akşam karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak mücadele TRT Spor’dan naklen yayımlanacak.

Udinese-Monza muhtemel 11'ler:

Udinese: Padelli; Perez, Bijol, Nuytinck; Ehizibue, Lovric, Jajalo, Arslan, Ebosse; Success, Nestorovski.

Monza: Cragno; Antov, Paletta, Carboni; Donati, Valoti, Rovella, D'Alessandro; Colpani, Machin; Petagna.

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