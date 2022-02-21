Udi hindinin faydaları neler, udi hindi yağı nasıl tüketilir? En güçlü ve doğal antibiyotik

Udi hindi nedir?

Udi hindi, ana vatanı Uzak Doğu Asya olan, faydalarıyla yüzyıllardır insanların bolca destek aldığı özel bir bitki. Özellikle yağ formda sıkça tüketilen bu bitki halk arasında öd ağacı, kusti Bahri gibi isimlerle de anılıyor.

Udi hindinin faydaları

-Doğal bir antibiyotik olarak görülüyor, bağışıklık sistemini güçlendirirken hastalıkların da hızla iyileşmesine destek oluyor.

-Grip, nezle başta olmak üzere kış aylarında sıklıkla görülen hastalıklara iyi geliyor.

-Udi hindinin özellikle boğaz ağrılarına karşı oldukça etkili olduğu söyleniyor.

-Burun tıkanıklığının da hızlıca geçmesini sağlıyor.

-Vücutta oluşan iltihaplanmaların daha hızlı iyileşmesine yardımcı oluyor.

-Mide ağrısı gibi birçok mide sorununa çözüm oluyor.

-Doğal bir ağrı kesici etkisi göstererek baş ve mide ağrıları başta olmak üzere birçok ağrının hızlıca geçmesini sağlıyor.

-Antioksidan özelliğiyle udi hindi vücudu mikroplara karşı koruyor, halihazırda vücuda giren mikropları da vücuttan uzaklaştırmada destek oluyor.

-Enerji veriyor, yorgunluğa iyi geliyor.

-Çiğnendiğinde ağız kokusunu gideriyor, düzenli kullanımda kalıcı bir ferahlık sağlıyor.

-Balgam söktürücü etkileri olduğu da biliniyor.

-Cilt sağlığı üzerinde de olumlu etkileri olduğu bilinen udi hindi, düzenli kullanıldığında cildi lekelerden arındırıyor, daha parlak ve temiz bir cilde sahip olmanıza yardımcı oluyor.

-Antioksidan özellikleriyle beynin sağlıkla çalışmasına destek olan udi hindi, strese ve stres kaynaklı uykusuzluk gibi problemlere de iyi geliyor.

İbrahim Saraçoğlu udi hindi yağı tarifinde bal ile yapılan karışımları önerir.

Udi hindi yağı şu şekillerde kullanılır:

Çay olarak tüketilebilir.

Maskelerde kullanılabilir.

Bal ya da pekmez ile karıştırılarak tüketilebilir.

Su içerisinde birkaç damla eklenerek kullanılabilir.

Udi hindi tozu nasıl kullanılır Saraçoğlu?

Sabahları bir çay kaşığı udi hindi tozu ve bir tatlı kaşığı balı karıştırıp için. Akşamları ise bir yemek kaşığı bal ve bir çeyrek kaşığı zencefil karıştırılarak tüketilmelidir. Bu tarif üç gün boyunca düzenli uygulanırsa kuru öksürük ve balgam problemlerini giderir.

Udi hindi nasıl tüketilir?

Udi hindinin faydalarından yararlanmak için onu şu şekillerde kullanabilirsiniz:

*Udi hindi çayı demleyerek içebilirsiniz.

*Boğaz ağrıları başta olmak üzere birçok etkisinden hızlıca faydalanabilmek için onu aktarlardan toz halde temin edip bal, pekmez gibi bir tatlandırıcıyla karıştırarak yutabilirsiniz.

*Cildinize iyi gelmesini isterseniz yapacağınız yüz ve cilt maskelerinin içine udi hindi yağını ekleyebilirsiniz.

*Dilerseniz az miktarda zeytinyağı ile karıştırarak doğrudan cildinize uygulayabilirsiniz.

*Daha pratik bir şekilde tüketmek isterseniz doğrudan oda sıcaklığındaki bir bardak suyun içine birkaç damla udi hindi yağı damlatarak içebilirsiniz.

Udi hindi yağı bebeklerde nasıl kullanılır?

Kullanım şekli: Hastalık durumlarında, sabah akşam aç karnına, 40 günlükten büyük bebeklerde yarım çay kaşığı, çocuklarda 1 çay kaşığı, büyüklerde 1 tatlı kaşığı içilir.

Önemli bir not: Udi hindi güçlü etkileri olan bir bitki olduğu için kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız.