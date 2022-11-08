Ucuza bilet satan firma çalışanlarını dövmüşlerdi! Meğer o vicdansızlar...

Kayseri Otobüs Terminali'nde, yolcu sayısının düşmesinden dolayı okul tatillerinde vatandaşın gidip gelebilmesi için fiyatları aşağı çeken firmanın elemanlarının dayak yemesini köşesine taşıyan Mevlüt Tezel, "Normalde serbest piyasanın işleyişine baskıyla çomak sokan firmalar hemen kapatılmalı ve saldıranlar yargılanıp cezaevine atılmalı" dedi. Tezel, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Kayseri Otobüs Terminali'nde bir firma, yolcu sayısının düşmesinden dolayı okul tatillerinde vatandaşın gidip, gelebilmesi için fiyatları aşağı çekti.

Firma Ankara'ya otobüs biletini 250 TL'den 100 TL'ye, İstanbul biletlerini de 600 TL bandından 300'e indirdi.

Diğer illere kalkan otobüslerde de fiyatları neredeyse yarı yarıya düşürmüşler. Yani arz-talep dengesi ve serbest piyasa kuralları işlemiş.

ÖNCE TEHDİT ETMİŞLER

Ancak Kayseri'deki büyük bir otobüs firmasının elemanları "Vay siz nasıl fiyat düşürürsünüz?", "Bizi mağdur ediyorsunuz!" diye indirim yapan firmanın yazıhanesini bastı.

Saldırganlar, kapıları tekmeleyerek bilgisayarları ve yazıcıları yere fırlattı.

Saldırıyı gerçekleştirenler daha önce de indirim yapan başka bir firmayı da tehdit etmiş iyi mi?

Zihniyet şu; seferleri iptal edilsin, otobüsler boş gitsin ama fiyatlar düşmesin!

Buna benzer haberleri hep okuyoruz. Meyve-sebze hallerinde indirim yapanlara, ucuza ekmek satan fırınlara vs. hep saldırılar düzenleniyor.

Aslında bu tür saldırılar, TV haberlerinde güvenlik kamerası görüntüleri izlenip geçilecek hadiseler değil!

Ülkemizde birçok sektörde piyasayı ele geçirenler, rekabet için indirim yapanların üstüne hemen çöküyor! Fiyat yükselince serbest piyasa oluyor, fiyatı düşürenler olunca 'bozguncu' oluyor ve hemen orman kanunları devreye giriyor!

Bazı sektörlerde üretilen ürünlere talep azalıyor ama yine fiyat inmiyor. Elbette bunun bir de enflasyon hesabı var ama yükselen fiyatın eski seviyesine inmemesi bir Türkiye klasiğidir! Örneğin meyve-sebzede bolluk olunca bile ürün çöpe atılır ama fiyat inmez.

YARGILANMALARI LAZIM

Zarar etseler de indirmezler!

Fiyat indirdiği için rakiplerini tehdit eden, saldıranların yaptıkları yanlarına kâr kaldığı sürece yükselen fiyatlar inmez!

Normalde serbest piyasanın işleyişine baskıyla çomak sokan firmalar hemen kapatılmalı ve saldıranlar yargılanıp cezaevine atılmalı!

Stokçular, fırsatçılar, rekabete sopayla saldıranlar karşılarında otorite görmezlerse, piyasayı istedikleri gibi yönlendirmeye devam ederler!"