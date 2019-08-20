Ucuz uçak biletinin yolu turlardan geçiyor Avrupa turlarına katılmak isteyenler için ucuz uçak bileti bulmak hayal değil.

4 ila 7 günlük Avrupa turlarına katılarak uçak biletlerini uygun fiyatlarla temin etmek mümkün. 25 Ekim gidiş, 30 Ekim dönüş Roma bileti 2 bin 950 TL’ye satılırken; aynı uçakla 5 günlük tur yapacaklar 2 bin 500 TL ödüyor. 13 Şubat 2020’de Paris’e gidip, 17 Şubat’ta dönecek olanlara 2 bin 300 TL fatura çıkarılırken; aynı uçakla 4 günlük tura çıkanlar 2 bin 150 TL ödüyor.

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