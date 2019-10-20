0553 313 94 23

Ucuz tatil için fırsat mevsimi

Yaz sezonunun kapanması, sonbaharın gelişiyle tur ve otel fiyatları da düşüyor. Durumu fırsat bilen turistler de soluğu güney illerinde alıyor.

20 Ekim 2019 Pazar 09:42
Ucuz tatil için fırsat mevsimi

 Buğra Kardan 

Ağustosta tavan yapan tur ve otel fiyatları ekim ile kasım aylarında dibe vurdu. Böylece tatil planlarını yazdan sonbahara kaydıran yerli turistler daha ucuza tatil yapma imkânı elde etti.

Güneye talep var

Şu anda küçük bir bütçeyle Antalya otellerinde konaklamak; zengin mutfaklarıyla ön planda olan Adana, Mersin ve Hatay’ı turlamak mümkün. Güneydoğu Anadolu bölgesinin önde gelen şehirlerinden Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman için de aynı durum geçerli. Tur şirketlerinin yöneticileri, otel ve tur bedellerinin gayet makul olduğunu belirtiyor. Aynı yöneticiler, tatilcilere ise her platformda “Ekim ve kasım kampanyalarını kaçırmayın. Muhakkak ve muhakkak oteller ile operatörlerin sunduğu indirim imkânlarından faydalanın” çağrısında bulunuyor.

Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran da Yeni Akit’e yaptığı açıklamada otel ve tur fiyatlarında ibrenin aşağı döndüğünü dile getirdi. Yazın rekora varan fiyatların geriye geldiğine işaret eden Onaran, “Konaklama ile iç ve dış tur maliyetleri yüzde 40 düştü. Örneğin ağustosta 2 bin liraya mal olan Bodrum ya da Antalya tatili ekimde bin 200 liraya yapılabiliyor” dedi.

Sonbaharda kültür turlarının revaçta olduğunu anlatan Onaran, “Kapadokya, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu illerine geliş gidişler artıyor” diye konuştu.

Turlara talebin yoğun olduğunu vurgulayan Onaran, şunları söyledi: “Biz Prontotour olarak 2019’da atılım yaptık. Satışlarımızı 2018’in aynı dönemine göre üçe katladık yani yüzde 300 arttırdık. Diğer firmalar da satışlarını yüzde 100’ün üzerinde arttırdı. Haliyle sektör ivme yakaladı. Firmalara telefonlardan, online ortamdan pek çok başvuru geliyor. Bu başvurular daha da artacak, turizm ekonomiye daha fazla katkı sunacak gibi görünüyor.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 09:42
  1. Şanlıurfa
  2. Mardin
  3. Mersin
  4. Hatay
  5. Gaziantep
  6. Adıyaman
  7. Adana
  8. tatil planları
  9. ucuza tatil
  10. Antalya otelleri
  11. Güneydoğu Anadolu bölgesi
  12. Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran
  13. Yeni Akit
  14. Kapadokya
  15. Akdeniz
  16. Güneydoğu Anadolu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İtiraf ettiler! YPG/PKK, ABD’nin tasmalı köpeği
    1. İtiraf ettiler! YPG/PKK, ABD’nin..
    2. Donald Trump’ın başı kazan gibi! ‘Bu..
    3. "Paranız var mı" sorusuna..
    4. Tunç Soyer'in 'Rum' sevdası kabardı!..
    5. MediaMarkt’tan İzmir’e yeni mağaza
    6. Şili son yılların en zorlu günlerini..
    7. Türk Kızılaydan Yemen'deki iç..
    8. Alman basını, Türkiye-ABD anlaşmasını..
    9. SOCAR AQS’nin Ankara ofisi açıldı
    10. Alman taraftarlarPKK yandaşlarıyla..
    11. TOKİ’den yüzde 10 peşinatla dükkân
    12. 'Mescid-i Aksa'yı bölme planları..
    13. MSB: Teröristlerin Güvenli Bölge'den..
    14. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah..
    15. Ucuz tatil için fırsat mevsimi
    16. 'Türkiye'yi PKK'ya, YPG'ye alıştırma..
    17. Juventus zorlanarak kazandı
    18. Bakan Soylu resti çekti: Avucunuzu..
    19. Rusya’dan Türkiye’ye açık davet!..
    20. Real Madrid'den kötü gidiş
    21. Avrupa için yüzde 40’lık indirim fırsatı
    22. Bahreyn'deki güvenlik zirvesine..
    23. Yiğitali’ye modern hizmet binası
    24. Hamas'tan Nuri Pakdil açıklaması
    25. İmamoğlu iptal ettirdi Zeytinburnu..
    26. Canan Kaftancıoğlu’ndan skandal..
    27. Hristiyan papazın Türkiye..
    28. HDP’li hainlere maaş ödenmesin
    29. Johnson AB'den imzasız mektupla Brexit..
    30. İsmail Saymaz’ın hadsiz sözlerine..
    Rusya'dan flaş Esed açıklaması
    Rusya'dan flaş Esed açıklaması
    Futbolcuların yönetimi protestosu iki gole mal oldu!
    Futbolcuların yönetimi protestosu iki gole mal oldu!
    Atatürk Havalimanı'nda bırakılan uçaklar için süreç başladı
    Atatürk Havalimanı'nda bırakılan uçaklar için süreç başladı
    Berlusconi’den Erdoğan açıkalaması! “Bu bizim için iyi değil!”
    Berlusconi’den Erdoğan açıkalaması! “Bu bizim için iyi değil!”
    Şamil Tayyar Barış Yarkadaş'a fena patladı: PKK ağzıyla konuşma soytarı
    Şamil Tayyar Barış Yarkadaş'a fena patladı: PKK ağzıyla konuşma soytarı

    Günün Karikatürü

    20 Ekim 2019
    AK Parti’li isimden 'harekat' açıklaması: Ciddi anlamda...
    AK Parti’li isimden 'harekat' açıklaması: Ciddi anlamda...
    Küçük işletmelere de yapılandırma fırsatı
    Küçük işletmelere de yapılandırma fırsatı