Ucuz tatil için fırsat mevsimi

Buğra Kardan

Ağustosta tavan yapan tur ve otel fiyatları ekim ile kasım aylarında dibe vurdu. Böylece tatil planlarını yazdan sonbahara kaydıran yerli turistler daha ucuza tatil yapma imkânı elde etti.

Güneye talep var

Şu anda küçük bir bütçeyle Antalya otellerinde konaklamak; zengin mutfaklarıyla ön planda olan Adana, Mersin ve Hatay’ı turlamak mümkün. Güneydoğu Anadolu bölgesinin önde gelen şehirlerinden Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman için de aynı durum geçerli. Tur şirketlerinin yöneticileri, otel ve tur bedellerinin gayet makul olduğunu belirtiyor. Aynı yöneticiler, tatilcilere ise her platformda “Ekim ve kasım kampanyalarını kaçırmayın. Muhakkak ve muhakkak oteller ile operatörlerin sunduğu indirim imkânlarından faydalanın” çağrısında bulunuyor.

Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran da Yeni Akit’e yaptığı açıklamada otel ve tur fiyatlarında ibrenin aşağı döndüğünü dile getirdi. Yazın rekora varan fiyatların geriye geldiğine işaret eden Onaran, “Konaklama ile iç ve dış tur maliyetleri yüzde 40 düştü. Örneğin ağustosta 2 bin liraya mal olan Bodrum ya da Antalya tatili ekimde bin 200 liraya yapılabiliyor” dedi.

Sonbaharda kültür turlarının revaçta olduğunu anlatan Onaran, “Kapadokya, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu illerine geliş gidişler artıyor” diye konuştu.

Turlara talebin yoğun olduğunu vurgulayan Onaran, şunları söyledi: “Biz Prontotour olarak 2019’da atılım yaptık. Satışlarımızı 2018’in aynı dönemine göre üçe katladık yani yüzde 300 arttırdık. Diğer firmalar da satışlarını yüzde 100’ün üzerinde arttırdı. Haliyle sektör ivme yakaladı. Firmalara telefonlardan, online ortamdan pek çok başvuru geliyor. Bu başvurular daha da artacak, turizm ekonomiye daha fazla katkı sunacak gibi görünüyor.”