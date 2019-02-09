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Ucuz meyve-sebze satışının detayları belli oldu

Meyve-Sebze fiyatlarındaki yükselişe karşı belediyelerin kuracağı tanzim satış mağazalarının detayları belli oldu.

09 Şubat 2019 Cumartesi 08:44
Ucuz meyve-sebze satışının detayları belli oldu

Dolardaki yükselişi fırsat bilen satıcıların meyve ve sebze fiyatlarını artırmasına önlem olarak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tanzim satış noktalarının kurulacağını ve ucuz meyve sebze satışının yapılacağını açıklamıştı. Açıklamanın ardından tanzim satışın nasıl yapılacağı merak konusu olmuştu. Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre, acil çözüm için ilk etapta çadır ve kamyon formülü bulundu. Tarım Kredi Kooperatiflerinin doğrudan üreticiden aldığı meyve ve sebzeler sadece işçilik ve nakliye masrafı eklenerek çadır ve kamyonlarda satışa sunulacak.

Acil çalışma başlatıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tanzim satış mağazaları için “Önümüzdeki hafta ilk etapta İstanbul’da 50, Ankara’da 30’dan fazla noktada, hakiki değerinde olacak şekilde süreci başlatacağız” demişti. Bu açıklamalar üzerine ilgili kuruluşlar acil çalışma başlattı.

Mobil model üzerinde duruluyor

Edinilen bilgiye göre başlangıçta eski dönemin tanzim satış mağazaları gibi sabit yerler düşünülmüyor. Bunun yerine hemen gelecek haftadan itibaren halka ucuz meyve sebze satışının başlayabilmesi için mobil model üzerinde duruluyor. Tarım Kredi Kooperatifleri, üretici ya da çiftçiden meyve ve sebze satın alacak. Satın alınan ürünlerin üzerine işçilik maliyeti, yükleme, boşaltma, nakliye gibi masraflar eklenecek. Bu ürünler belediyelerin belirleyeceği tanzim satış yerlerine gönderilerek, vatandaşa sunulacak.

Satış noktaları için çadır veya kamyon kurulacak

Edinilen bilgiye göre tanzim satış noktaları bir çok parametreye göre belirlenecek. Yaya trafiğinin yoğun olduğu metro çıkışlarına müsaitlik durumuna göre ya çadır kurulacak ya da kamyonlar yerleştirilecek. Konunun uzmanları kamunun devreye girmesiyle işçilik, kira, vergi gibi maliyetlerin fiyata yansımamasıyla meyve sebzede ucuzluk sağlanacağını belirttiler. Ancak Uzmanlar, bu yöntemin kalıcı, sürdürülebilir bir çözüm olamayacağını vurguladılar.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 08:44
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Tarım Kredi Kooperatifleri
  4. Berat Albayrak
  5. meyve
  6. sebze

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