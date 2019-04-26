Ucuz ete yüzde 35 zam!

Kırmızı et fiyatlarının yeterince pahalı olması, yıllardır vatandaşın şikayet ettiği bir konu.

Devlet bu doğrultuda harekete geçerek, üç büyük market ile anlaşarak ucuz et satışına başladı. Ucuz et satışında 1 kilogram kıyma 28 liraya, 1 kilogram dana kuşbaşı ise 31 liraya satılıyordu.

Bu fiyatlar, maddi durumu iyi olmayan vatandaşları sevindirdi.

Yüzde 35 zam yapıldı

Ancak yükselen enflasyonun da etkisiyle et fiyatlarına yine zam geldi. Ucuz et satışında kıymanın kilogram fiyatı 39 liraya, dana kuşbaşının kilogram fiyatı ise 42 liraya çıktı. Genel zammın yaklaşık yüzde 35 oranında olduğu belirtiliyor.

Ramazan öncesi yoğun talep bahane oldu

Ramazan ayı öncesi Et ve Süt Kurumu Kombina Müdürlüğü'ne ait satış mağazasından ucuz et alabilmek için kuyrukta bekleyen Erzurumlu ve Sivaslı vatandaşlar, dün haber olmuştu.



