0553 313 94 23

Ucuz ete yüzde 35 zam!

Ramazan öncesi kırmızı ete olan talebi bahane oldu ve fiyatlara zam yapıldı. Zammın haftalar önce yapıldığı öğrenildi.

26 Nisan 2019 Cuma 20:54
Ucuz ete yüzde 35 zam!

Kırmızı et fiyatlarının yeterince pahalı olması, yıllardır vatandaşın şikayet ettiği bir konu.

Devlet bu doğrultuda harekete geçerek, üç büyük market ile anlaşarak ucuz et satışına başladı. Ucuz et satışında 1 kilogram kıyma 28 liraya, 1 kilogram dana kuşbaşı ise 31 liraya satılıyordu.

Bu fiyatlar, maddi durumu iyi olmayan vatandaşları sevindirdi.

Yüzde 35 zam yapıldı

Ancak yükselen enflasyonun da etkisiyle et fiyatlarına yine zam geldi. Ucuz et satışında kıymanın kilogram fiyatı 39 liraya, dana kuşbaşının kilogram fiyatı ise 42 liraya çıktı. Genel zammın yaklaşık yüzde 35 oranında olduğu belirtiliyor.

Ramazan öncesi yoğun talep bahane oldu

Ramazan ayı öncesi Et ve Süt Kurumu Kombina Müdürlüğü'ne ait satış mağazasından ucuz et alabilmek için kuyrukta bekleyen Erzurumlu ve Sivaslı vatandaşlar, dün haber olmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 20:54
  1. Sivas
  2. Erzurum
  3. Ucuz ete zam geldi
  4. ucuz et
  5. zam
  6. et ve süt kurumu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şırnak’ta teröristlerin 36 sığınak ve mağarası imha edildi
    1. Şırnak’ta teröristlerin 36 sığınak ve..
    2. Mersin Uluslararası Bisiklet Turu
    3. ABD’den Rus ajanı kadına 18 ay hapis..
    4. Gündemi sarsacak açıklama! FETÖ'den..
    5. Koyun kırkan 11 işçi akıma kapıldı
    6. Yargıtay Başkanı Cirit Hatay Dörtyol'da
    7. Spor Toto Süper Lig: M.Başakşehir: 0 -..
    8. HDP’li yöneticiler terör örgütü..
    9. Albayrak'tan "Gıda komitesi" açıklaması
    10. Aracında başından vurulmuş halde..
    11. Başhekim Erkan Doğan istifa..
    12. MKE Ankaragücü'nde Beşiktaş maçı..
    13. Kontrolden çıkan otomobil dere..
    14. 2. Uluslararası Geleneksel ve..
    15. Turkish Airlines Challenge'de rekorlar..
    16. Katar BAE'nin DTÖ'ye sunduğu "çözüm"..
    17. Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı
    18. Suriye sınırına komando sevkiyatı
    19. Ucuz ete yüzde 35 zam!
    20. Esenyurt’ta cadde ve bir binada çatlak..
    21. KBÜ’de I. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi’..
    22. Katil Esed İdlib'i vurdu! Çok sayıda..
    23. KBÜ’de “Tıp Mühendisliği: Bugünü ve..
    24. Badminton grup müsabakaları başladı
    25. Karabük Eğitim ve Araştırma..
    26. Medipol Başakşehir-Göztepe maçından..
    27. Rusya’nın kafasındaki ‘soru işareti’
    28. Polisin durdurduğu şahsın üzerinden 32..
    29. Alacak verecek kavgasında kan aktı: 1..
    30. Esed rejiminden alçak iftira: Onların..
    İmamoğlu 50 TL sözünü vermişti! AK Parti'den flaş teklif geldi
    İmamoğlu 50 TL sözünü vermişti! AK Parti'den flaş teklif geldi
    Kemalist vatandaşın '23 Nisan' imtihanı! "Örümcek kafalılar bilmez" dedi, yanlış cevap verdi
    Kemalist vatandaşın '23 Nisan' imtihanı! "Örümcek kafalılar bilmez" dedi, yanlış cevap verdi
    ABD'nin F-35 şantajı milli uçağı hızlandırdı
    ABD'nin F-35 şantajı milli uçağı hızlandırdı
    367'nin mimarı Sabih Kanadoğlu yeniden hortladı!
    367'nin mimarı Sabih Kanadoğlu yeniden hortladı!
    O sapık CHP’li çıktı
    O sapık CHP’li çıktı

    Günün Karikatürü

    27 Nisan 2019
    HDP'li belediyede peygamber hazımsızlığı
    HDP'li belediyede peygamber hazımsızlığı
    Netflix'in Osmanlı Belgeseli olay çıkardı... Müze müdürü görevden alındı
    Netflix'in Osmanlı Belgeseli olay çıkardı... Müze müdürü görevden alındı