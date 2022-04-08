Ucuz et satışı başladı! İşte Et ve Süt Kurumu fiyatları

Et ve Süt Kurumu fiyatları

Kırmızı et fiyatlarına gelen zamlar sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ramazana kadar ucuz etin vatandaşla buluşması için talimat vermişti. Ucuz et için güzel haber dün akşam Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den geldi. Kirişci, Cumhurbaşkan'nın talimatıyla Ramazan ayı boyunca market ortalamalarının yüzde 15-20 altında, önce Et Süt Kurumu'nun 18 satış mağazasında ve devamında da Tarım Kredi marketlerinin 150'sinde ucuz et satışının başladığını duyurdu. Et ve Süt Kurumu'ndan satılan et fiyatıtıyla kasaptaki et fiyatları arasındaki fark vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.İşte CNN Türk muhabiri'nin aktardığı Et ve Süt Kurumu'ndan ucuz et fiyatları...

Yarı yarıya fark var

Kasaplardaki rakamlara bakıldığında dana pirzola 255 TL'ye satılıyor. Et ve Süt Kurumu'nda ise pirzolaya 152 TL ödeme yapılıyor. Dana kıyma da kasapta 160 TL'ye etiketlenirken, Et ve Süt Kurumu'nda bu rakam 83 TL. Yani Et ve Süt Kurumunda sığır kıyma kasaptaki fiyatın yarısına satılıyor. Tavuk ürünlerine bakıldığında tavuk but kasapta 49 TL, Et ve Süt Kurumu'nda 28 TL. Tavuk fileto da 83 TL'ye kasapta, 44 buçuk TL'ye de Et ve Süt Kurumu'nda etiketleniyor. Ve işlenmiş et ürünleri... Orada da sucuk kasapta 150 TL, Et ve Süt Kurumu'nda 95 TL'ye satılıyor.