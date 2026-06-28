Yasağı delene 2 kat ceza kesecekler! Sosyal medya devleri şimdi hapı yuttu

Çok fazla çocuğun hala sosyal medya kullandığını ifade eden Albanese, şirketlerin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde uygulanabilecek azami para cezasının 49,5 milyon Avustralya dolarından 99 milyon Avustralya dolarına çıkarılacağını açıkladı. Hükümete göre, kararın yürürlüğe girmesinden bu yana 16 yaş altı kullanıcılara ait 5 milyondan fazla hesap kaldırıldı, devre dışı bırakıldı veya erişime kapatıldı.