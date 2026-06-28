Yasağı delene 2 kat ceza kesecekler! Sosyal medya devleri şimdi hapı yuttu

- Avustralya'da sosyal medya kullanımına yaş düzenlemesi Avustralya'da, 16 yaş altının sosyal medya platformlarına erişimine yönelik yasal düzenleme, 10 Aralık 2025'te yürürlüğe girmişti. Düzenleme kapsamında X, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Snapchat gibi ağların yanı sıra Reddit, Twitch, Threads ve Kick de dahil 10 mecra, yaş kısıtlamasına tabi tutuluyor. Avustralya hükümeti, yasayla algoritmaların ve zararlı içeriklerin çocuklar ve gençler üzerinde yarattığı olumsuz etkiyi azaltmayı hedefliyor. Şirketlerin, 16 yaş altındaki çocuklara ait hesapların kaldırılması için makul adımları atmaması halinde 49,5 milyon Avustralya doları para cezasına çarptırılması öngörülüyor.