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Aktüel 3 ilçede kırmızı bayrak çekildi! O ilde denize giriş yasaklandı
Aktüel

3 ilçede kırmızı bayrak çekildi! O ilde denize giriş yasaklandı

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3 ilçede kırmızı bayrak çekildi! O ilde denize giriş yasaklandı

Sakarya’da yüksek dalga ve rip akıntısı sebebiyle Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerindeki plajlarda denize girmek yasaklandı.

Sakarya’nın Karadeniz’e kıyısı olan ilçelerinde denize girmek isteyenlere can güvenliği uyarısı yapıldı.

 

Sakarya’nın sahil kentlerinde yapılan ölçümlerde dalga boyunun yer yer 1 metreyi aştığı tespit edildi. Can güvenliğini tehdit eden rip akıntısı nedeniyle sahillere kırmızı bayrak çekildi. Cankurtaran ekipleri, vatandaşların denize girmesine izin vermezken, yasağa rağmen suya girmek isteyenleri uyararak sahilden uzaklaştırdı. Yüksek dalgalar ve rip akıntısı nedeniyle Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerindeki plajlarda denize girmek yasaklandı.

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