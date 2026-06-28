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Hafta sonu planınız varsa aman dikkat! Bu illerimizde denize girmek yasaklandı

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Hafta sonu planınız varsa aman dikkat! Bu illerimizde denize girmek yasaklandı

Kocaeli'nin Kandıra ve Tekirdağ'ın Saray ilçesinde olumsuz hava şartları sebebiyle denize girilmesi yasaklandı.

#1
Foto - Hafta sonu planınız varsa aman dikkat! Bu illerimizde denize girmek yasaklandı

Tekirdağ Valiliğince yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla bugün Saray ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.

#2
Foto - Hafta sonu planınız varsa aman dikkat! Bu illerimizde denize girmek yasaklandı

Açıklamada, vatandaşlardan yasağa uymaları istendi. Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle yarın bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.

#3
Foto - Hafta sonu planınız varsa aman dikkat! Bu illerimizde denize girmek yasaklandı

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle Kerpe, Kovanağzı ve Miço dışındaki plajlarda denize girmek yasaklandı.

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