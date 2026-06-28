Hafta sonu planınız varsa aman dikkat! Bu illerimizde denize girmek yasaklandı
Kocaeli'nin Kandıra ve Tekirdağ'ın Saray ilçesinde olumsuz hava şartları sebebiyle denize girilmesi yasaklandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kocaeli'nin Kandıra ve Tekirdağ'ın Saray ilçesinde olumsuz hava şartları sebebiyle denize girilmesi yasaklandı.
Tekirdağ Valiliğince yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla bugün Saray ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.
Açıklamada, vatandaşlardan yasağa uymaları istendi. Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle yarın bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle Kerpe, Kovanağzı ve Miço dışındaki plajlarda denize girmek yasaklandı.
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