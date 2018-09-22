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'Ucuz döviz alacağım' diye herkesi dolandırdı! Dolandırılanlar arasında 'dövizci' de var

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir banka müdürünün, çalıştığı bankadan, çeşitli döviz bürolarından ve zengin iş adamlarından yüklü miktarda para toplayarak kayıplara karıştığı iddia edildi.

22 Eylül 2018 Cumartesi 14:05
'Ucuz döviz alacağım' diye herkesi dolandırdı! Dolandırılanlar arasında 'dövizci' de var

Antalya'nın Alanya ilçesinde banka müdürünün, çalıştığı bankadan, döviz bürolarından ve iş adamlarından aldığı paralarla kayıplara karıştığı öne sürüldü. 

Bir bankada müdürlük yapan A.İ'nin, "Ucuz döviz alıyorum" diyerek döviz büroları ve bazı iş adamlarından para topladığı, çalıştığı iş yerinden de yüklü miktarda para aldığı iddia edildi.

Banka çalışanlarının durumu fark etmesi üzerine kayıplara karışan A.İ'yi yakalama çalışmalarının devam ettiği, kardeşinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İlk incelemelere göre banka müdürünün, bankadan 2,2 milyon dolar, 1,5 milyon avro ve 1,5 milyon lira aldığı ileri sürüldü.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 14:05
  1. Antalya
  2. Alanya
  3. Dolandırıcılık
  4. ucuz döviz dolandırıcılığı
  5. milyonlarla birlikte kayboldu
  6. Banka müdürü

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