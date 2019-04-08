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Ucuz araç tuzağı! Fark edenlere dayak attılar

İlan sitelerine konulan düşük fiyatlı lüks otomobiller üzerinden yüzlerce vatandaşı tuzağa çeken dolandırıcılar kazalı araçları kazasız diye satarken durumu fark edenleri ise darp ederek gönderdi. Yapılan operasyonla çökertilen çetenin vatandaşları farklı şase numarası, adres şaşırtmacası ve ekspertiz oyunu ile dolandırdığı ortaya çıktı.

08 Nisan 2019 Pazartesi 14:10
Ucuz araç tuzağı! Fark edenlere dayak attılar

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Silivri'de özel harekat polisleri eşliğinde gerçekleştirilen operasyonda kazalı araçları kazasız diyerek satan çete çökertildi. Çok sayıda şikayet üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 3-4 ay takibe aldığı çete üyeleri ile alıcı kılığında irtibata geçti. Bir kafede yapılan buluşma sonrasında düzenlenen operasyon ile çok sayıda çete mensubu gözaltına alındı.

Operasyonun ardından çetenin çalışma sistemine ilişkin ise çok çarpıcı bilgiler ortaya çıktı.

Yüzlerce kişiyi dolandırarak 5 milyon TL'lik vurgun yapan 15 kişilik çetenin vatandaşları tuzağına piyasanın altında fiyatlarla çıkılan ilanlar üzerinden düşürdüğü belirlendi.

Kazasız aracın şase numarasını verdiler

Genellikle lüks markaların kazalı araçlarını bir şekilde temin eden çete söz konusu araçları onararak, verdikleri ilanlarda kazasız diye satışa çıkartırken kendilerini arayan alıcılara ise '5464' üzerinden sorgulama için aynı marka ve modele ait farklı kazasız bir aracın şase numaralarını verdikleri öğrenildi.

Adres şaşırtması

Şase numarası üzerinden yaptığı sorgulama ile telefonda kendisine verilen bilgilerin örtüştüğünü gören alıcı aracı satın almak için adres bilgisi istediğinde ise Silivri'de faaliyet göstermelerine rağmen çete üyelerinin kendilerinin Tekirdağ'da ticaret yaptığını belirterek buluşma yeri olarak yine Silivri'de adres paylaştığı ortaya çıktı.

Anlaşmalı ekspertiz oyunu

Yüzlerce kişiye kazalı araçları kazasız diye satan dolandırıcıların oyunu şu şekilde işliyor;

Şüphe uyandırmamak için 59 plakalı araçla buluşma yerine gelen çete üyelerinin kendilerinin bölgeye yabancı olduğu izlenimini vermek için aracı ekspertize göstermek isteyen alıcıyı da araca alarak sanayi bölgesine doğru gidiyor. Yolda önceden anlaşmalı olarak duran çete üyesine doğru yanaşan satıcı bölgede ekspertiz yapabileceği bir yer aradığını belirtiyor. Çete üyesi ise yine önceden planlı anlaşmalı firmayı tarif ederek aracı ekspertiz için oraya doğru yönlendiriyor.

Anlayana dayak!

Gidilen firmada ise yapılan kontrollerde hiçbir şekilde önceden yapılan kazalara ilişkin bilgi paylaşılmayarak aracın kazasız olduğuna ilişkin bilgi veriliyor.

Bu saatten sonra ise zaten piyasanın altı bir fiyatla bulduğunu düşünen alıcı tereddütsüz güven içinde aracı satın almak için gerekli işlemleri başlatıyor. Alım işlemi sonrasında aracın bir şekilde hasarlı olduğunu öğrenip şahıslarla tekrardan muhatap olmak isteyenler ise darp edilerek verdikleri paranın yanı sıra yedikleri dayak da yanlarına kar kalıyor.

Silivri'deki olayın bir benzeri ise son zamanlarda cep telefonlarına yollanan mesaj ve yine ilan sitelerine konulan düşük fiyatlı araçlar üzerinden yapılıyor.

ÖTV yalanı

Çeşitli ilan sitelerinde ve telefonlara gönderilen bir mesajda piyasanın altında uygun fiyatla araç satışı yapılırken, araçların ise fiyatının uygun olmasının nedeninin 2015 yılında çıkan Yabancı Yatırımcı Teşviki Yasası ile araçların yüzde 1 ÖTV ile alınmasından kaynaklandığı belirtiliyor. Araçların belli bir süre filo kiralamada kullanıldıktan sonra satışa çıkarıldığı ifade ediliyor.

Yüzde 5 teminat talebi

Yalnız aracı alacak kişilerden başta aracın fiyatının yüzde 5’i teminat olarak isteniyor. Bunun nedeni olarak ise araçların aktif olarak kirada bulunduğu ancak bu şekilde araç ayırma yapıldığı dile getiriliyor. Teminat verilmeden aracın görülemeyeceği belirtiliyor.

İmzalı belge alın

Uzmanlar ise araç alacak vatandaşları piyasa fiyatının çok altında olan araçlara yönelik dikkatli olmaları noktasında uyarırken, aracı görmeden hiçbir şekilde her hangi bir bedel ödememeleri ödemeleri halinde bunun resmi bir evrakla kayıt altına gerektiğini, alım işlemleri esnasında ise aracın mutlaka yetkili servis ve ekspertiz firmalarında kontrol ettirilerek mevcut durumun da imzalı bir belge ile resmiyete kavuşturulması gerektiğini belirtiyor.

(Yeni şafak)

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 14:10
  1. Tekirdağ
  2. İstanbul
  3. 2. el
  4. otomobil
  5. ilan

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