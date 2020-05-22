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Uçuşlar için yeni plân

Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus, yurtiçi ve yurtdışı uçuş tarihlerini erteledi. THY, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle uçuş durdurma kararının iç hatta 4 Haziran, dış hatta 10 Haziran’a kadar uzatıldığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 12:02:00 -
Uçuşlar için yeni plân

Öte yandan; alınan tedbirler kapsamında seferlerde yolcuların beraberinde getirdikleri kabin bagajları artık kabin içerisinde taşınmayacak ve uçak altına kabul edilecek. Ayrıca, 8 kilogramlık kabin bagaj hakkı uçak altı bagaj hakkına eklenecek. El çantası ise kabinde taşınabilecek.

THY, daha önce yaptığı açıklamada iç ve dış hat uçuşlarını durdurma kararını 28 Mayıs’a kadar uzattığını duyurmuştu.

Pegasus da seferlerini iptal etti

Pegasus da corona virüs için alınan ilave tedbirler doğrultusunda 28 Mayıs tarihinden 3 Haziran tarihine kadar tüm yurtiçi seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.

Pegasus’tan konu ile ilgili yapılan açıklamada, 25 Mart tarihinde yayınlanan SHY-Yolcu yönetmeliğine istinaden corona virüs (Covid-19) nedeniyle iptal olan seferler için bilet işlemlerinin düzenlendiği belirtildi.

 

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