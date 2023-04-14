2023-04-14 00:44:42 Gram altın için yatırım tavsiyeleri! Atında rekor seviye: Tarih verildi, 230 lira birden artacak! Uzmanların son tahmini
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri araştırılıyor. Yatırımcılar uzmanların altın yorumlarını merak ediyorlar. Buna göre; analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarındaki resesyon endişesinin altın fiyatlarını desteklediğini belirtti. Gram altın fiyatı rekor kırdı. Peki, altın fiyatları son durum ne? Altın neden düştü? Altın yatırımcısı ne yapmalı? Ekonomi gündemini takip edenler için güncel altın fiyatları ile canlı çeyrek altın, gram altın fiyatını bir araya getirdik. İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...13 Nisan 2023 Perşembe Kapalıçarşı'dan güncel anlık altın fiyatları ve uzman isimlerin peş peşe açıklamaları...