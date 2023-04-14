Gram altın için yatırım tavsiyeleri! Atında rekor seviye: Tarih verildi, 230 lira birden artacak! Uzmanların son tahmini

ALTIN REKOR TAZELEDİ! Yatırımcıların hafif bir resesyon olasılığıyla güvenli limana yönelmesiyle altın fiyatları yükselişe geçti. Gram altın 1.271 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. UZMANLARDAN ALTIN YORUMU! Heraeus'tan Alexander Zumpfe, "Bu ekonomik veriler, faiz artırım döngüsünün sonuna yaklaşıldığı piyasa değerlendirmesini pekiştirdi ve bu da altını yatırımcılar için çekici hale getiriyor." dedi. High Ridge Futures'tan David Meger, "Fed'in faiz artırım döngüsü bitti, ancak genel olarak enflasyon onların istediğinden daha yüksek kalıyor, bu da altın için temel olarak olumlu bir ortam oluşturuyor." dedi.