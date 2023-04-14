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Ekonomi
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Gram altın için yatırım tavsiyeleri! Atında rekor seviye: Tarih verildi, 230 lira birden artacak! Uzmanların son tahmini

2023-04-14 00:44:42
Gram altın için yatırım tavsiyeleri! Atında rekor seviye: Tarih verildi, 230 lira birden artacak! Uzmanların son tahmini

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri araştırılıyor. Yatırımcılar uzmanların altın yorumlarını merak ediyorlar. Buna göre; analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarındaki resesyon endişesinin altın fiyatlarını desteklediğini belirtti. Gram altın fiyatı rekor kırdı. Peki, altın fiyatları son durum ne? Altın neden düştü? Altın yatırımcısı ne yapmalı? Ekonomi gündemini takip edenler için güncel altın fiyatları ile canlı çeyrek altın, gram altın fiyatını bir araya getirdik. İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...13 Nisan 2023 Perşembe Kapalıçarşı'dan güncel anlık altın fiyatları ve uzman isimlerin peş peşe açıklamaları...

#1
Foto - Gram altın için yatırım tavsiyeleri! Atında rekor seviye: Tarih verildi, 230 lira birden artacak! Uzmanların son tahmini

Altın fiyatlarında son dakika gelişme. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, ons altın fiyatlarında sert yükseliş yaşanıyor. ABD'de kritik verilerin açıklamasının ardından da altında ibre tersine döndü. Altın yatırımcıları bu uyarılara dikkat. Altın yatırımcılarından dikkat çeken art arda yayınladı, açıklamalar geldi.

#2
Foto - Gram altın için yatırım tavsiyeleri! Atında rekor seviye: Tarih verildi, 230 lira birden artacak! Uzmanların son tahmini

ONS ALTIN 2028 DOLARI GÖRDÜ! Geçtiğimiz güne 2003 dolardan başlayan ons altın ABD enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından dolar endeksindeki düşüşe bağlı olarak yükselişe geçti. 2028 doları gören ons altın günü 2014 dolardan kapattı. ALTININ ONSU 2.040 DOLAR! Altının onsu, uluslararası piyasalarda bugün itibarıyla 2.040 dolardan işlem görüyor. Uzmanlar yatırım aracı olarak en güvenli liman olan altını işaret ediyor. Altının onsunun daha da yükseleceği tahmin ediliyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 kazançla 1 milyon 302 bin liradan tamamladı.

#3
Foto - Gram altın için yatırım tavsiyeleri! Atında rekor seviye: Tarih verildi, 230 lira birden artacak! Uzmanların son tahmini

ALTIN REKOR TAZELEDİ! Yatırımcıların hafif bir resesyon olasılığıyla güvenli limana yönelmesiyle altın fiyatları yükselişe geçti. Gram altın 1.271 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. UZMANLARDAN ALTIN YORUMU! Heraeus'tan Alexander Zumpfe, "Bu ekonomik veriler, faiz artırım döngüsünün sonuna yaklaşıldığı piyasa değerlendirmesini pekiştirdi ve bu da altını yatırımcılar için çekici hale getiriyor." dedi. High Ridge Futures'tan David Meger, "Fed'in faiz artırım döngüsü bitti, ancak genel olarak enflasyon onların istediğinden daha yüksek kalıyor, bu da altın için temel olarak olumlu bir ortam oluşturuyor." dedi.

#4
Foto - Gram altın için yatırım tavsiyeleri! Atında rekor seviye: Tarih verildi, 230 lira birden artacak! Uzmanların son tahmini

Piyasalarda kapanış rakamları ve yatırım tavsiyeleri… BIST 100 endeksi, güne 18,75 puan ve yüzde 0,36 değer kazanarak 5.164,86 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.131,93, en yüksek 5.195,50 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,21 azalışla 5.135,55 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,60, teknoloji endeksi yüzde 1,19, sanayi endeksi yüzde 0,28 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,75 değer kazandı. BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 13,32 puan ve yüzde 0,23 düşüşle 5.668,55 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 42'si prim yaptı, 57'si geriledi. Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri, Ereğli Demir Çelik, İş Bankası (C) ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

#5
Foto - Gram altın için yatırım tavsiyeleri! Atında rekor seviye: Tarih verildi, 230 lira birden artacak! Uzmanların son tahmini

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 19,2935 lira, satışta 19,3708 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 19,2750 lira, satışta 19,3522 lira olarak belirlemişti. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 15,67'den, bileşik getirisi de yüzde 16,28'den gerçekleşti. Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1050, sterlin/dolar paritesi 1,2520, dolar/yen paritesi de 132,4 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,3 azalışla 86,7 dolardan işlem görüyor.

#6
Foto - Gram altın için yatırım tavsiyeleri! Atında rekor seviye: Tarih verildi, 230 lira birden artacak! Uzmanların son tahmini

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış yıllık bazda yüzde 6'dan yüzde 5'e azalarak beklentileri geride bıraktığını belirten analistler, çekirdek TÜFE'deki artışın yüzde 5,5'ten 5,6'ya çıkmasının gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizlikleri arttırdığını bildirdi. Para piyasalarında Fed'in gelecek toplantıda 25 baz puan faiz artıracağına yönelik beklentiler ise yüzde 70 seviyesinde fiyatlanmayı sürdürdü. Analistler, bugün ABD'de işsizlik maaşı başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.990 doların destek, 2.040 doların ise direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

#7
Foto - Gram altın için yatırım tavsiyeleri! Atında rekor seviye: Tarih verildi, 230 lira birden artacak! Uzmanların son tahmini

İşte 13 Nisan 2023 güncel altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı son durum... GRAM ALTIN FİYATI- 1.261,39- 1.261,62- ALTIN/ONS ($) FİYATI- 2.029,14- 2.029,49- ÇEYREK ALTIN FİYATI- 2.018,50- 2.063,05- CUMHURİYET ALTINI FİYATI- 8.070,44- 8.222,98- YARIM ALTIN FİYATI- 4.023,83- 4.125,51- ZİYNET ALTINI FİYATI- 8.070,44- 8.222,98- ATA ALTIN FİYATI- 8.582,62- 8.795,59- 22 AYAR BİLEZİK GRAMI - FİYATI- 1.179,51- 1.253,07-

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