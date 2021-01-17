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Ekonomi ‘Uçuş Rehberim’ uygulaması 3 ayda 44 bin cihaza indirildi
Ekonomi

‘Uçuş Rehberim’ uygulaması 3 ayda 44 bin cihaza indirildi

Devlet Hava Meydanları İşletmesince (DHMİ) geliştirilen “Uçuş Rehberim” uygulaması, 3 ayda yaklaşık 44 bin cihazda kullanılmaya başlandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 14:00:00 -
‘Uçuş Rehberim’ uygulaması 3 ayda 44 bin cihaza indirildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, mevcut durumda aktif olarak 3 ayda yaklaşık 44 bin akıllı cihazda çalışan uygulama üzerinden bugüne kadar yaklaşık 50 bin kişi uçuş takibi yaptı, 6 bin kişi ücretsiz internet hizmetinden faydalandı, 1300 kişi ise HES kodu sorgulama işlemi gerçekleştirdi. Bunların yanı sıra geçen yılın kasım ayında “Uçuş Rehberim” uygulamasına iki yeni özellik eklendi. Buna göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üzerinden alınan web servis ile HES kodu sorgulama hizmeti vatandaşların havalimanları hakkındaki görüş ve önerilerini hızlıca iletebildikleri “Çek-Gönder” hizmeti devreye alındı. Vatandaşların havalimanlarında mobil uygulama üzerinden sunulan 2 gigabayta kadar ücretsiz internetten faydalanabilirken, gönderilecek anlık bildirimlerle yolcuların uçuş kaçırma problemleri de giderildi. “Uçuş Rehberim” uygulaması, 15 Ekim 2020’de hizmete girmişti.

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