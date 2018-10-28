Uçuş için son 24 saat

Ekonomi Servisi

Tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı’nın (İYH) ilk fazı yarın açılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışı dünyanın dört bir yanından gelecek konukların şahitliğinde yapacak. Törene çok sayıda yabancı konuğun katılacağı belirtiliyor. Gelişini teyit eden üst düzey konuk sayısının 50’yi geçtiği açıklandı.

6 milyar euroluk yatırım yapıldı

Toplamda 76,5 milyon metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen havalimanının ilk fazı için 6 milyar Euroluk yatırım yapıldı. Diğer fazlar da yolcu artışlarına bağlı olarak 2023’e kadar tamamlanacak. İYH, tamamlandığında 6 bağımsız pisti, 500 uçak kapasitesi, 70 bin araçlık otoparkı ve yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı olacak.

İlk uçuş Ankara’ya

Yeni havalimanından ilk sefer, THY tarafından Boeing 777 ile 31 Ekim’de Ankara’ya düzenlenecek. İlk etabı hizmete açıldığında günlük beşer kalkış ve inişin olacağı havalimanından 1 Kasım’da Antalya, 2 Kasım’da da İzmir’e uçak seferi yapılacak.

Rezervasyon bereketi

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, İYH’den yurtiçi seferler için 59 liradan, yurtdışı için ise kampanyalı fiyatlardan satışa sunulan 21 bini aşkın promosyonlu uçak bileti rezervasyonu yapıldığını duyurmuştu.

THY buradan yurtdışına ilk uçuşunu 1 Kasım’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC)Ercan Havalimanı’na icra edecek. Azerbeycan’ın Bakü Haydar Aliyev Havalimanı’na ilk uçuş ise 8 Kasım’da gerçekleştirilecek.

Günde 2 bin uçak inip kalkacak

Taşınmanın sona ermesinin ardından günde 2 bin uçak iniş-kalkış yapabilecek, 350’den fazla destinasyona uçuş olacak. Havalimanı, 250 havayolu şirketine hizmet verecek.

Öte yandan; yıl sonuna kadar İYH’den şehir merkezine toplu taşıma ücretlerinde yüzde 50 indirime gidilecek, havalimanı otoparkı da ücretsiz kullanılabilecek.

Bağlantı yolu da hizmete giriyor

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün, Resmî Gazete’de yayınlanan duyurusunda Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dahil) Projesi Kınalı-Odayeri (bağlantı yolları dahil) Kesiminin Yap-İşlet-Devret Modeli ile Yapılması, İşletilmesi ve Devri’ işi dahilinde Yassıören Kavşağı-Odayeri arasında kalan Tayakadın Kavşağı-Odayeri (Tayakadın bağlantı yolu dahil) kesiminin trafiğe açılmasına engel bir eksiklik bulunmadığına dikkat çekildi. Bu kapsamda otoyolun söz konusu kesiminin yarın trafiğe açılacağı kaydedildi.

Çinli turisti THY taşıyacak

Ortadoğu Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (OTSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kırk, 2019’da 1 milyon Çinli turisti taşıma hedeflerini THY başta olmak üzere pek çok havayolu şirketi ile paylaştıklarını belirtti. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Çoşkun Yılmaz da Çin’den Türkiye’ye yapılan seferlerin sayısının artırılması gerektiğine dikkat çekerek, “Ulaşımın önündeki engeller kaldırılmalı. Biz bu konuyu THY ile görüştük, Türkiye olarak hazırlıkları tamamladık. Çin’den de bir atak bekliyoruz. Çinli yöneticilerin bu talebe kayıtsız kalmayacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Ağ rekoru kırıldı

Türkiye’yi ulaşım ağında dünyanın en önemli merkezlerden biri haline getirecek olan İstanbul Yeni Havalimanı, yenilikçi ve akıllı teknolojilere uygun altyapısıyla ön plana çıkıyor. Dijital dönüşümün önde gelen şirketlerinden Netaş, İstanbul Yeni Havalimanı’nda 55 bin kişiye eşzamanlı, kesintisiz, hızlı ve güvenli internet sağlanacak. Böylece, pasaport, gümrük noktaları ile check-in kontuarlarında bekleme süreleri azaltılabilecek.