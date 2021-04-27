Uçuş için seyahat belgesi al | Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde tam kapanma dönemi başlıyor. 17 günlük kapanma süresince şehir dışına çıkacak olanlar izin belgesinin nerene nasıl alınacağını araştırmaya başladı. Peki, uçuşlarda izin belgesi HES kodu zorunlu mu?

Uçuş için seyahat izin belgesi şart mı? Uçak bileti almak için izin mi almak gerekiyor?

Tam kapanma genelgesine göre uçak, tren, otobüs ve gemi yolculukları yapılacak. Şehir dışına çıkacak olanların ise kesinlikle seyahat izin belgesi alması gerekiyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar vatandaşlarımızın şehirler arası seyahatlerine zorunlu haller dışında izin verilmeyecektir.

Belirtilen dönem içerisinde uçak, tren, gemi veya otobüs gibi toplu ulaşım aracıyla seyahat edecek kişilere biletleme işlemi yapılmadan önce mutlaka seyahat izin belgesinin olup olmadığı kontrol edilecek, geçerli bir seyahat izninin bulunması halinde biletleme işlemi gerçekleştirilecektir.

Belirtilen dönem içerisinde uçak, tren, gemi veya otobüs gibi toplu ulaşım aracıyla seyahat edecek kişilere biletleme işlemi yapılmadan önce mutlaka seyahat izin belgesinin olup olmadığı kontrol edilecek, geçerli bir seyahat izninin bulunması halinde biletleme işlemi gerçekleştirilecektir.

İGA’dan açıklama

İstanbul Havalimanı İşletmesi (İGA), Kovid-19 tedbirleri kapsamında tam kapanmanın uygulanacağı 29 Nisan-17 Mayıs'ta yapılacak yurt içi uçuşlarda seyahat izin belgesinin zorunlu olacağını ve yolcuların zorunlu seyahat hallerini belgelendirmek kaydıyla seyahat edebileceklerini bildirdi.

İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar vatandaşlarımızın şehirlerarası seyahatlerine zorunlu haller dışında izin verilmeme kararı alınmıştır. Yolcularımız, zorunlu seyahat hallerini belgelendirmek kaydıyla e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığına ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden valilik/kaymakamlık bünyesinde oluşturulan seyahat izin kurullarından izin alarak seyahat edebileceklerdir.

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