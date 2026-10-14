Diyabet hastalarını sevindirecek gelişme

REMODEL çalışması kapsamında, tip 2 diyabet ve kronik böbrek rahatsızlığı bulunan 106 kişi 52 hafta boyunca yakından takip edildi. Bir gruba haftalık 1 mg semaglutid, diğer gruba ise plasebo (etkisiz ilaç) uygulandı. Süreç boyunca hastalar gelişmiş MR görüntülemelerinin yanı sıra moleküler düzeyde incelemeler, biyopsiler ve genetik haritalama yöntemleriyle analiz edildi. Elde edilen veriler; ilacın böbreklerdeki damar direncini azaltabileceğini, doku sertleşmesi olarak bilinen fibrozisin ilerlemesini engelleyebileceğini ve süzme sistemini oluşturan damar hücrelerinin yapısını olumlu etkileyebileceğini gösterdi. Araştırmanın biyolojik süreçleri anlamak açısından kıymetli olduğunu ancak doğrudan bir fevkaladelik olarak görülmemesi gerektiğini belirten Uzm. Dr. Sinan Erten, "REMODEL, semaglutidin böbrek koruyucu etkisinin damar direnci, endotel sağlığı ve fibrozis üzerinden gelişebileceğini destekliyor; ancak bu mekanizmaları kesin olarak kanıtlamıyor. En kritik nokta, çalışmanın birincil sonlanımlarının anlamlı çıkmaması. Çalışmanın sonuçlarından semaglutidin direkt böbrekteki fibrozisi gerilettiği, böbreğin süzme fonksiyonunu artırdığı sonucunu çıkarmamak gerekiyor. Bu ilacın zayıflatıcı ve şekeri düşürücü etkilerinin de bu parametrelere olumlu katkısı vardır" diye konuştu.