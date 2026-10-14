Diyabet hastalarını sevindirecek gelişme

Asıl güçlü ispat FLOW araştırması Yeni çalışmanın, ilacın klinik başarısını kanıtlayan geniş çaplı araştırmaların biyolojik temelini açıklığına kavuşturduğunu ifade eden Uzm. Dr. Sinan Erten, hekimlerin karar verirken dayandığı ana kaynağa dikkat çekti. Uzm. Dr. Sinan Erten, "Bir başka çalışmada klinik karar açısından asıl güçlü dayanak FLOW araştırmasıdır. 3 bin 533 hastada, ortalama 3-4 yıllık takip sürecinde; böbrek yetmezliği, süzme kapasitesinde yüzde 50 veya daha fazla kayıp yaşanması ya da böbrek ve kalp-damar hastalıklarına bağlı ölüm gibi bileşik risklerde yüzde 24 oranında nispi bir azalma sağlandığı gösterildi. Üstelik sadece böbreğe özgü durumlarda da doğrudan fayda gözlendi. Bu nedenle REMODEL'i, FLOW çalışmasında görülen bu klinik yararın arka planındaki biyolojik sebepleri güçlendiren bir araştırma olarak değerlendiririm. ‘Semaglutid böbrek sertleşmesini geri çeviriyor' veya ‘tüm kronik böbrek hastalıklarında aynı yararı sağlar' yorumlarını yapmak için henüz erken, daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır" açıklamasını kaydetti.