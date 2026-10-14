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Herkes onu Mahsun Kırmızıgül olarak biliyordu! Gerçek adı aslında bakın neymiş?

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Herkes onu Mahsun Kırmızıgül olarak biliyordu! Gerçek adı aslında bakın neymiş?

Yıllardır Mahsun Kırmızıgül adıyla tanınan ve müzikten sinemaya uzanan kariyeriyle dikkat çeken sanatçının nüfustaki gerçek adı meğer bambaşkaymış.

#1
Foto - Herkes onu Mahsun Kırmızıgül olarak biliyordu! Gerçek adı aslında bakın neymiş?

Sanat dünyasında uzun yıllardır hem şarkıları hem de sinema projeleriyle adından söz ettiren Mahsun Kırmızıgül, çok yönlü kimliğiyle dikkat çekiyor. Müzik kariyerinin yanı sıra yönetmen, senarist ve yapımcı olarak da önemli işlere imza atan sanatçı, projelerinin haricinde zaman zaman özel hayatıyla da magazin gündeminde kendine yer buluyor.

#2
Foto - Herkes onu Mahsun Kırmızıgül olarak biliyordu! Gerçek adı aslında bakın neymiş?

Ünlü sanatçı şimdi de ortaya çıkan gerçek ismiyle gündeme geldi. Bakın asıl ismi neymiş... Mahsun Kırmızıgül, 1989 yılında Gölgem Hanım ile evlendi. 1992’de sona eren bu evlilikten Mahmut adında bir oğlu dünyaya geldi. Ünlü sanatçı, 14 Şubat 2016’da ise avukat Ece Binay ile ABD’de nikah masasına oturdu. Çiftin Lavin adında bir kızları oldu.

#3
Foto - Herkes onu Mahsun Kırmızıgül olarak biliyordu! Gerçek adı aslında bakın neymiş?

Yıllardır “Mahsun Kırmızıgül” adıyla tanınan sanatçının çok az kişi tarafından bilinen gerçek adı ise sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Kırmızıgül’ün nüfustaki adının Abdullah Bazencir olduğu bilgisi, sahne adının nasıl ortaya çıktığını da yeniden merak konusu yaptı.

#4
Foto - Herkes onu Mahsun Kırmızıgül olarak biliyordu! Gerçek adı aslında bakın neymiş?

26 Mart 1969’da Diyarbakır’da dünyaya gelen Mahsun Kırmızıgül, köken olarak Bingöllü bir aileden geliyor. Zaza kökenli sanatçının resmi adı Abdullah Bazencir. Ancak Kırmızıgül, sanat hayatına adım attığı yıllarda kendi ismi yerine bugün herkesin bildiği sahne adını kullanmaya başladı.

#5
Foto - Herkes onu Mahsun Kırmızıgül olarak biliyordu! Gerçek adı aslında bakın neymiş?

Mahsun Kırmızıgül’ü 1984 yılında keşfeden Güneş Plak’ın sahibi yapımcı Mustafa Güneş, sanatçının sahne adının belirlenmesinde etkili oldu. Abdullah Bazencir isminin dönemin arabesk piyasası için sert ve akılda kalması zor bulunduğu belirtilirken, ailesi ve çevresinin sanatçıya küçüklüğünden beri “Mahsun” diye seslendiği biliniyordu. Bu nedenle çocukluğundan gelen lakabı korundu.

#6
Foto - Herkes onu Mahsun Kırmızıgül olarak biliyordu! Gerçek adı aslında bakın neymiş?

“Kırmızıgül” soyadı ise duygusal ses tonuna ve kırmızı güle olan sevgisine gönderme yapılarak yapımcısı tarafından eklendi. Böylece Abdullah Bazencir, müzik dünyasında “Mahsun Kırmızıgül” adıyla tanınmaya başladı.

#7
Foto - Herkes onu Mahsun Kırmızıgül olarak biliyordu! Gerçek adı aslında bakın neymiş?

Mahsun Kırmızıgül, Mayıs 1998’de çıkardığı “Yıkılmadım” albümüyle kariyerinde önemli bir çıkış yakaladı. Albüm için üç klip çeken sanatçının bu çalışması 2 milyon 500 bin adet sattı. Müzik kariyerinin ardından sinema alanında da önemli işlere imza atan Kırmızıgül, yönetmenlik, senaristlik ve yapımcılık yaparak kariyerini farklı alanlarda sürdürdü.

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