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Uçurumdan düşerek ağır yaralanan genç kız hayati tehlikeyi atlattı

Amasya merkeze bağlı Vermiş köyü yakınlarındaki kayalıklarda manzara seyrederken uçurumdan yuvarlanan ve ağır yaralanan genç kız, hayati tehlikeyi atlattı.

23 Mart 2019 Cumartesi 19:14
Uçurumdan düşerek ağır yaralanan genç kız hayati tehlikeyi atlattı

Amasya'da, kayalıklardan kayarak, yaklaşık 50 metrelik uçurumdan düşmesi sonucu kalça, burun ve kaburga kemiklerinde kırıklar oluşan S.D. (23), hayati tehlikeyi atlattı.

Olay, çarşamba gecesi saat 23.00 sıralarında, merkeze bağlı Vermiş köyü yakınlarındaki kayalıklarda meydana geldi. Kayalık alanda gezinen S.D., kayarak, 50 metrelik uçurumdan düştü. Kızın düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerinde sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, halatla indikleri yerden, 2 saat süren çalışma sonucu, S.D.'yi ağır yaralı olarak sedyeye aldı. İlk müdahalesi sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan S.D., ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalça, burun ve kaburga kemiklerinde kırıklar olduğu belirlenen S.D., yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Servise alındı

Hayati tehlikeyi atlatan ve yoğun bakım ünitesinden servise alınan S.D. olayla ilgili ifade verdi. İki erkek arkadaşı ile alkol aldıklarını anlatan S.D., "Kayalıklarda yürüyordum. Bir anda kendimi boşluğa bırakmak istedim ve bıraktım. Sonrasını hatırlamıyorum" dediği öğrenildi. S.D.'nin bir süre daha hastanede tedavi altında tutulacağı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 19:14
  1. Amasya
  2. Vermiş köyü
  3. uçurumdan yuvarlanan genç kız
  4. hayati tehlikeyi atlattı

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