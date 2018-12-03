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Uçurumda mahsur kalan köpeği AKUT kurtardı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde uçurumda mahsur kalan köpeği kurtarmak için, AKUT ekipleri seferber oldu.

03 Aralık 2018 Pazartesi 12:33
Uçurumda mahsur kalan köpeği AKUT kurtardı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, uçurumda mahsur kalan köpek, AKUT Fethiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Gezmek için Kille Koyu'na giden bir kişi, birlikte geldiği köpeğinin yanında olmadığını görünce aramaya başladı. Adı öğrenilemeyen kişi, çevreyi kontrol edip uçuruma doğru baktığında, köpeğin sesinin denize yakın yerden geldiğini fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesinin ardından, bölgeye AKUT Fethiye ekibi sevk edildi. Koya gelen 6 kişilik gönüllü AKUT ekibi, uçurumdan ip iskelesi kurarak inip köpeği kurtardı. AKUT Fethiye ekibi tarafından kurtarılan köpek, sahibine teslim edildi.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 12:33
  1. Muğla
  2. Dalaman
  3. uçurumda mahsur kalan köpek
  4. AKUT Fethiye ekibi
  5. kurtarma operasyonu

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