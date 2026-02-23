Uçurumda cesedi bulunmuştu: Define dinamitiyle ölmüş

Aydın'ın Söke ilçesinde Mehmet Çiftçi'nin (46) uçurumda cansız bedeninin bulunması ile ilgili aralarında eşi G.Ç. ile oğlu U.Ç.'nin de bulunduğu 9 şüpheli, gözaltına alındı.

Davutlar Mahallesi Nallıca mevkisinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne saat 11.29'da uçurumda hareketsiz yatan bir kişi olduğu yönünde ihbar yapıldı. İhbarla bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin güçlükle ulaştığı noktada yapılan kontrolde, adının Mehmet Çiftçi olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

OĞLU VE EŞİ DE GÖZALTINDA

Çiftçi'nin uçurum atıldığı iddiasıyla eşi G.Ç. ile oğlu U.Ç.'nin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin bölgede define aradığı, patlatılan dinamit nedeniyle hayatını kaybeden Çiftçi'nin cesedini uçurumdan attıkları iddia edildi.

Şüpheliler hakkındaki soruşturmanın, 'Taksirle ölüme neden olma' ile 'İzinsiz kazı ve patlayıcı kullanmak' suçları kapsamında sürdüğü öğrenildi.