Whatsapp'tan İphone hamlesi: Tasarımı baştan aşağı değişiyor!

WhatsApp Liquid Glass Tasarımı Nedir ve Neler Getiriyor? WhatsApp, Apple’ın iOS platformu için sunduğu en son görsel tasarım dilini uygulamasına entegre etmeye devam ediyor. Liquid Glass olarak adlandırılan bu yeni görsel çerçeve, uygulamadaki sekmeler, butonlar ve menülerde daha modern ve yarı saydam bir görünüm sunuyor. Bu akımın son halkası ise uygulamanın en çok kullanılan bölümü olan sohbet çubuğu oldu.