Whatsapp'tan İphone hamlesi: Tasarımı baştan aşağı değişiyor!
WhatsApp Liquid Glass tasarımı ile İOS'taki sohbet çubuğu tasarımını baştan aşağı değiştiriliyor. İşte saydam ve şık tasarım hakkında tüm detaylar...
WhatsApp, iOS kullanıcıları için arayüzde önemli bir yenilik üzerinde çalışıyor. TestFlight üzerinden yayınlanan en son WhatsApp beta 26.7.10.74 sürümünde ortaya çıkan bilgilere göre, yakında WhatsApp Liquid Glass tasarımı ile tanışacağız. Bu yeni tasarım, özellikle sohbet çubuğunu daha modern ve işlevsel bir hale getirmeyi amaçlıyor.
WhatsApp Liquid Glass Tasarımı Nedir ve Neler Getiriyor? WhatsApp, Apple’ın iOS platformu için sunduğu en son görsel tasarım dilini uygulamasına entegre etmeye devam ediyor. Liquid Glass olarak adlandırılan bu yeni görsel çerçeve, uygulamadaki sekmeler, butonlar ve menülerde daha modern ve yarı saydam bir görünüm sunuyor. Bu akımın son halkası ise uygulamanın en çok kullanılan bölümü olan sohbet çubuğu oldu.
Geliştirme aşamasındaki bu özellik, mevcut sohbet çubuğunu ekranın alt kısmına sabitlenmiş bir bardan ziyade, sohbet ekranı üzerinde yüzen, yarı saydam bir bileşene dönüştürüyor. Bu sayede arayüz, daha hafif ve modern bir his uyandıracak.
Yeni Tasarım Kullanıcı Deneyimini Nasıl Etkileyecek? Yeni Liquid Glass sohbet çubuğu, sadece estetik bir yenilik sunmakla kalmıyor, aynı zamanda kullanıcı deneyimini de iyileştirmeyi hedefliyor. Mevcut tasarımda bir arada bulunan butonlar, yeni arayüzde görsel olarak birbirinden ayrılıyor. Bu değişiklikler şunları içeriyor:
Ayrıştırılmış Butonlar: Dosya ekleme, metin alanı, çıkartma klavyesi, kamera ve sesli mesaj butonları artık tek bir arka plan üzerinde değil, ayrı ayrı konumlandırılmış gibi görünecek. Derinlik Hissi: Yarı saydam ve cam benzeri arka plan, arkasındaki sohbet duvar kağıdını hafifçe yansıtarak arayüze bir derinlik katacak. Bu dinamik efekt, kullanıcıların kaydırma gibi etkileşimlerine göre hafifçe değişebilecek. Odaklanma: Yeni tasarımın daha hafif ve daha az dikkat dağıtıcı olması, kullanıcıların ağır bir arayüz elemanı yerine doğrudan sohbetin kendisine odaklanmasına yardımcı olacak.
Bununla birlikte, bu özelliğin geliştirme süreci devam ediyor ve tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı henüz belli değil. WhatsApp’ın bu tür büyük arayüz değişikliklerini aşamalı olarak yayınlama stratejisi izlediği biliniyor. Bu yaklaşım, olası hataların tespit edilip giderilmesi ve tüm cihazlarda stabil bir deneyim sunulması açısından önem taşıyor. Peki, WhatsApp’ın yeni sohbet çubuğu tasarımı hakkındaki sizin görüşleriniz neler? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın!/ kaynak: shiftdelete
