Spor
13
Yeniakit Publisher
Devleri peşine takmıştı: Milli futbolcu Alman vatandaşlığına geçiyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Devleri peşine takmıştı: Milli futbolcu Alman vatandaşlığına geçiyor!

Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak'ın, Alman vatandaşı olmak için başvuruda bulunduğu iddia edildi.

#1
Foto - Devleri peşine takmıştı: Milli futbolcu Alman vatandaşlığına geçiyor!

Geçirdiği ağır sakatlık sonrası Hoffenheim'da yeniden sahalara dönen Ozan Kabak'ın gol attığı maçta Hoffenheim, deplasmanda Köln ile 2-2 berabere kaldı.

#2
Foto - Devleri peşine takmıştı: Milli futbolcu Alman vatandaşlığına geçiyor!

Ozan, Freiburg müsabakasının ardından Köln filelerini de havalandırarak üst üste 2 maçta gol sevinci yaşadı ve ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı.

#3
Foto - Devleri peşine takmıştı: Milli futbolcu Alman vatandaşlığına geçiyor!

Performansıyla Avrupa'dan önemli takımları peşine takan Ozan için Kicker dergisinde çarpıcı bir iddia yer aldı.

#4
Foto - Devleri peşine takmıştı: Milli futbolcu Alman vatandaşlığına geçiyor!

'ALMAN VATANDAŞI OLACAK' İDDİASI

#5
Foto - Devleri peşine takmıştı: Milli futbolcu Alman vatandaşlığına geçiyor!

Yapılan haberde Ozan Kabak'ın Almanya vatandaşlığını alıp çifte vatandaş olmak için başvuruda bulunduğu ve oyuncunun vatandaşlık işlemlerinin de halen sürdüğü ifade edildi.

#6
Foto - Devleri peşine takmıştı: Milli futbolcu Alman vatandaşlığına geçiyor!

AB ülkelerinde yabancı kuralına takılmak istemeyen olası bir transferde gideceği ülkede yerli statüsünde sayılmak için böyle bir hamlede bulunduğu belirtilen Ozan için Hoffenheim'ın da yeni sözleşme teklifi hazırlığında olduğu aktarıldı.

#7
Foto - Devleri peşine takmıştı: Milli futbolcu Alman vatandaşlığına geçiyor!

İTALYANLAR PEŞİNDE

#8
Foto - Devleri peşine takmıştı: Milli futbolcu Alman vatandaşlığına geçiyor!

Fabrizio Romano'nun haberine göre ise Ozan için özellikle İtalyan takımlarının pusuda olduğu ifade edildi.

#9
Foto - Devleri peşine takmıştı: Milli futbolcu Alman vatandaşlığına geçiyor!

Çizme ekipleri milli oyuncunun kulübüyle durumunu yakından takip ediyor.

#10
Foto - Devleri peşine takmıştı: Milli futbolcu Alman vatandaşlığına geçiyor!

15 MAÇ 4 GOL

#11
Foto - Devleri peşine takmıştı: Milli futbolcu Alman vatandaşlığına geçiyor!

Bu sezon Hoffenheim'la 15 maçta boy gösteren Ozan, 4 kez ağları havalandırdı.

#12
Foto - Devleri peşine takmıştı: Milli futbolcu Alman vatandaşlığına geçiyor!

Ozan'ın sezon sonunda kontratı sona erecek./ kaynak: haber7

