Devleri peşine takmıştı: Milli futbolcu Alman vatandaşlığına geçiyor!
Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak'ın, Alman vatandaşı olmak için başvuruda bulunduğu iddia edildi.
Geçirdiği ağır sakatlık sonrası Hoffenheim'da yeniden sahalara dönen Ozan Kabak'ın gol attığı maçta Hoffenheim, deplasmanda Köln ile 2-2 berabere kaldı.
Ozan, Freiburg müsabakasının ardından Köln filelerini de havalandırarak üst üste 2 maçta gol sevinci yaşadı ve ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı.
Performansıyla Avrupa'dan önemli takımları peşine takan Ozan için Kicker dergisinde çarpıcı bir iddia yer aldı.
'ALMAN VATANDAŞI OLACAK' İDDİASI
Yapılan haberde Ozan Kabak'ın Almanya vatandaşlığını alıp çifte vatandaş olmak için başvuruda bulunduğu ve oyuncunun vatandaşlık işlemlerinin de halen sürdüğü ifade edildi.
AB ülkelerinde yabancı kuralına takılmak istemeyen olası bir transferde gideceği ülkede yerli statüsünde sayılmak için böyle bir hamlede bulunduğu belirtilen Ozan için Hoffenheim'ın da yeni sözleşme teklifi hazırlığında olduğu aktarıldı.
İTALYANLAR PEŞİNDE
Fabrizio Romano'nun haberine göre ise Ozan için özellikle İtalyan takımlarının pusuda olduğu ifade edildi.
Çizme ekipleri milli oyuncunun kulübüyle durumunu yakından takip ediyor.
15 MAÇ 4 GOL
Bu sezon Hoffenheim'la 15 maçta boy gösteren Ozan, 4 kez ağları havalandırdı.
Ozan'ın sezon sonunda kontratı sona erecek./ kaynak: haber7
