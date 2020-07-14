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Aktüel

Uçurum kenarında mahsur kalan keçileri itfaiye kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-07-14 10:19:10 -
Uçurum kenarında mahsur kalan keçileri itfaiye kurtardı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerindeki bir uçurumun kenarında mahsur kalan iki keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Arslanlı Mahallesi'nde yaşayan Ali Erden, keçilerinin 2 gündür kayıp olduğu ihbarında bulunarak yardım talep etti.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı Afet Arama ve Kurtarma Şube Müdürlüğünce yapılan çalışma sonucunda, kayıp keçilerin 50 metrelik uçurumda mahsur kaldığı belirlendi.

Halat yardımıyla hayvanların bulunduğu yere inen ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla uçurumdan kurtarılan keçiler, sahibine teslim edildi.

Keçilerin sahibi Erden, hayvanlarının kurtarılmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Hayvanlarımızı bulunduğu uçurumdan çok kısa bir sürede kurtardılar. Önemli olan burada benim hayvanım olması değil, neticede bir can. Bu cana dokundukları için onlara çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.


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