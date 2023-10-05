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Ekonomi Üçüncü Köprüye tren geliyor!
Ekonomi

Üçüncü Köprüye tren geliyor!

Yeniakit Publisher
2023-10-05 14:02:00 -
Üçüncü Köprüye tren geliyor!

Bloomberg'in haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye’nin Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek demiryolu hattının yapımını görüştüğü belirtildi.

Bloomberg'in haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye’nin Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek demiryolu hattının yapımını görüştüğü belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bundan yaklaşık 3 hafta önce Hindistan'da düzenlenen G-20 zirvesi dönüşü gündeme getirdiği ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ortak çalışma başlatılacağını duyurmuştu. Erdoğan'ın bu sözlerinden sonra Basra-Bağdat-Türkiye-Avrupa demiryolu projesi için Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, harekete geçti ve Kalkınma Yolu projesi üzerinde detaylar ele alındı.

Bu kapsamda Abu Dabi merkezli ve 160 milyar dolarlık varlığı yöneten fon ADQ, Yavuz Sultan Selim Köprüsü projesinde olan demiryolu hattının hayata geçirilmesi için Türkiye ile görüştü.

HEDEF 40 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAK

Bir BAE yetkilisi Bloomberg’e yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti;

''BAE, Türkiye ile dış ticaret hacmini 2030’a kadar 40 milyar dolara çıkarmak için işbirliğini artırmayı hedefliyor. Bu hedef enerji, lojistik, turizm, tarım ve daha fazla sektörlerde yeni yatırım kanalları kurarak başarılacak''
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ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz ay Hindistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve şu ifadeleri kullanmıştı;

''Bu konuda özellikle Muhammed Bin Zayed çok daha kararlı bir telkinde bulundu, 'Bu işi uzatmayalım, 60 günde görüşmeleri arkadaşlarımız bitirsinler ve hemen temelleri atalım, yola koyulalım' dedi. Yani bu işin heyecanını bu denli duyuyorlar ve biz de gerek Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan’a, gerek Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu’na gerekli talimatları verdik.''

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