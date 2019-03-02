Çoğunlukla ağız içinde, dudaklarda ve ağız çevresinde hafif bir kaşıntı olarak ortaya çıkan uçuklar, zamanla kabarcıklara ve ağrılı yaralara dönüşür. Ağrı ve acıların yanı sıra kişilerde estetik kaygılara sebep olan uçuklar, konuşma ve yemek yeme gibi eylemleri de zorlaştırır. Peki, uçuk nedir ve neden olur? Uçuk nasıl geçer? Doğal yollarla uçuk tedavisi nasıl olur...

Uçuk nedir?

“Herpes Simpleks” olarak adlandırılan virüsler nedeniyle oluşan uçukların halk arasında korkulu rüyalar, stres ya da soğuk algınlığı gibi sebeplerle ortaya çıktığına inanılır. Bu inanışlar yanlış bir kanı değildir. Ancak yalnızca uçuk virüslerini harekete geçiren sebepler arasındadır. Fakat bilinmelidir ki ağız çevresinde çıkan uçukların temel nedeni, çocukluk döneminde istem dışı vücuda alınan uçuk virüsleridir. Yapılan araştırmaların sonuçları da uçukların, kişilerin genetik sistemlerinde yer alan kalıtsal bir durum olduğunu da gösteriyor.

Uçuk neden olur?

Vücuda giren uçuk (herpes) virüsü, öncelikle yerleştiği bölgede enfeksiyon oluşturur. Daha sonra o bölgedeki sinirlere yerleşir. Vücudun bağışıklığının düştüğü durumlarda çoğalan bu virüs, uçukların oluşmasına zemin hazırlar. Ayrıca uykusuzluk, yorgunluk, aşırı stres, korku ve panik, soğuk algınlığı ve grip, aşırı güneş ışığı ve UV ışınları, hormonal değişimler ve dengesiz beslenme gibi durumlarda da vücuttaki uçuk virüsü yeniden aktif bir hal alabilir.

Tedavi için uçuğun çeşidi önemli

Uçuk virüsünden tamamen kurtulmanın günümüzde kesin bir yolu yoktur. Fakat uçuk oluşumlarını önlemeye, en azından azaltmaya yönelik yollar izlenebilir. Örneğin; strese bağlı gelişen uçuğun yeniden nüksetmemesi için stres sebepli durumlardan uzak durulmalı ve stresi azaltacak gevşeme teknikleri uygulanmalıdır. Uykusuzluk veya yorgunluk sebepli uçuklarda ise, kaliteli bir uyku sağlanmalı ve iyice dinlenilmelidir. Aşırı güneş ışığı ve UV ışınları sebepli uçuklarda ise dudak ve ağız çevresine yüksek koruma faktörlü güneş kremleri uygulanabilir. Ayrıca şapka kullanarak direkt güneş ışınlarından korunabilirsiniz. Uçuğu olan kişilerle yakın temastan kaçınılmalı, bu kişilerin makyaj malzemesi, tıraş bıçağı veya havlu gibi kişisel eşyaları kesinlikle kullanılmamalıdır. Eller gün içerisinde sık sık yıkanmalı, dezenfekte edilmeyen ellerle ağız ve yüze temas edilmemelidir. Mevcut uçuklara ise asla dokunulmamalıdır.

Doğal yollarla uçuk tedavisi

Tüm önlemlere rağmen yine de uçuk oluşumu ile karşılaşılabilir. Uçuk tedavisi için de evde bazı tedavi yöntemleri denenebilir.

1. Uçuk kendini genellikle kaşınma, sızlama veya yanma gibi belirtilerle gösterir. Bu gibi belirtiler hissedilmeye başlandığında, uçuğun verdiği rahatsızlığı azaltabilmek için antiviral uçuk kremleri kullanılabilir. Ayrıca uçuklu bölgeye uygulanacak alkol, bölgedeki enfeksiyonun önüne geçmenize yardımcı olacaktır.

2. Uçuklar can sıkıcı ağrı ve sızılara yol açabilir. Bu ağrıları azaltmak için uçuklu bölgeye buz uygulanabilir.

3. En önemlisi ise dudak çevresinde uçuk dışında birçok farklı dermatolojik hastalık olabileceği göz önüne alınarak bir uzman görüşüyle hareket edilmelidir.



