'Ucubeliğin' adı şov oldu! Etek giyerek soytarılık yapan Bartu Küçükçağlayan'a tepki yağdı
Yalan Dünya dizisindeki ‘Orçun’ karakteri ile tanınan Bartu Küçükçağlayan, solisti olduğu grubun konserine etekle çıkarak büyük bir rezilliğe imza attı. Türk toplumunun kültüründen uzak, Batı'nın ahlaksızlığının pazarlandığı görüntülere tepki yağdı.
yeniakit.com.tr
Türk İslam geleneklerine uygun kavramları tedavülden kaldıran magazin dünyasında, her gün birbirinden iğrenç rezillikler yaşanıyor. Kültürel yozlaşma ile özellikle aile yapısının hedef alındığı ülkemizde Batı'nın ahlaksızlığı, seküler-laik kesim vasıtasıyla milletimize empoze edilmeye çalışılırken gençliğe sinsice, ilmek ilmek iffetsizlik aşılanıyor.
Sahneye etekle çıktı
Son olarak magazin dünyasında yaşanan soytarılık, haya perdesini paramparça etti. Yalan Dünya dizisindeki ‘Orçun’ karakteri ile tanınan Bartu Küçükçağlayan, solisti olduğu grubun konserine etekle çıktı.
Küçükçağlayan, mor taytın üzerine giydiği yeşil mini etek ve bacağına taktığı fosforlu yeşil bant ile sahnede dans edip şarkı söyledi.
Görüntüleri tepki topladı
Görüntüleri sosyal medyada büyük tepki toplayan Küçükçağlayan, magazin dünyası tarafından ise pohpohlandı.
Batı’dan aldıkları ahlaksızlıklarla Türk toplumunun yapısını dejenere etmeye çalışan ünlü isimlerin pazarlamasını yapan magazin medyası, ahlaksızlığı, ‘ezber bozdu’, 'tarz değiştirdi' şeklindeki ifadelerle verdi.