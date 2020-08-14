Ucu kime dokunursa dokunsun Başbağlar’ın hesabı sorulsun

Sivas hadisesinin 3 gün sonrasında Erzincan’ın Kemaliye ilçesindeki Başbağlar Köyü’nde 33 masumu katleden teröristlerin cezasız kaldığı olayda dosyanın tekrar ele alınacak olması hukuk camiasında geniş yankı buldu. Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca karanlıkta kalan noktaların üzerine gidileceğine dair “Katillerin hesabı mahşere kalmayacak” başlıklı haberimiz üzerine açıklama yapan duayen hukukçular, dosyanın tekrar aralanmasının son yıllardaki en ciddi adalet hamlelerinden olacağını söylediler.

Suçlular hesap vermeli

Akit’e konuşan Tüm Hukukçular Birliği Genel Başkanı Avukat Mustafa Kuran, şunları dile getirdi: “Cumhuriyet Başsavcılığının dava dosyasını yeniden açacak olması çok mühim bir gelişmedir. Burada ilk ortaya çıkarılması gereken, Başbağlar ile Sivas Madımak olayları arasındaki irtibattır. İkinci önemli nokta ise Başbağlar’da bilerek yapılan ihmallerin ortaya çıkarılmasıdır. Dava dosyasında şüpheli noktaların bulunduğu barizdir. Aramıza dolaşan suçluların yargıya hesap vermesi çok önemlidir. Dava ile ilgili bazı insanların kasten korunduğuna dair ifadeler ve belgeler olduğuna eminim.

Müspet adalet adımı

Asıl suçluların üzerine gitme zamanıdır. Başbağlar dosyasının yeniden açılması ve Sivas olaylarıyla irtibatlandırılması, gerçeklerin 27 yıl sonra ortaya çıkmasına vesile teşkil edeceği için Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının girişimi doğu bölgemizin insanının rahat nefes almasına vesile olacaktır inşallah. Türkiye geçmişte nereden darbe aldıysa, o darbelerin açtığı hasarı kapatarak geleceğe yürüyor. İyi bilinmelidir ki bu tür acı hadiseler cezasız kalırsa, tekrarlanır. İlahi adalet elbette ahirette yerini bulacaktır. Ancak Başbağlar katliamı sinsi planlar, ihmaller ve yargı problemleriyle bu haliyle bırakılırsa yargı sistemimizin kara lekesi olurdu. Başsavcılığın Başbağlar girişimi en müspet adalet adımlarından birisi olacaktır.“

Dosyasının yeniden açılmasına destek veren Hukukçular Birliği Vakfı Başkanı Avukat Alaaddin Varol da, şunları ifade etti:

Karanlık operasyon

“Sonuna kadar gidilmeli. Karanlık yapılanmalar, ülkenin daima en stratejik bölgelerini seçer. Erzincan da ülkemizin coğrafi olarak en kritik şehirlerinden birisidir. Erzincan, son olarak FETÖ’nün de ciddi yapılanma içerisine girmeye çalıştığı illerimizdendi. Sivas-Erzincan hattı 27 yıl önce üst aklın operasyonuna maruz almıştır. Elbet bu tür karanlık operasyonları açığa çıkarmak kolay değildir. Ama asla pes etmemek lazım. Bu dosyayı yeniden açacak yargı mekanizmasını tebrik ediyorum. O dönemki asker, emniyet, hakim ve savcılar ‘terör örgütü yaptı, bitti’ deyip dosyanın üzerini örttü. Ama bu vaka, sıradan vaka-i adiyeden değildi. Sünni-Alevi, laik-antilaik olası çatışmasının tohumlarının atıldığı dönemlerdir bunlar.”

Şimdi tam zamanı

Dosyanın geçmişte örtbas edildiğine değinen Varol, şöyle devam etti: “Artık alenileşen bir şey var ki, FETÖ’nün de, PKK’nın da tüm karanlık örgütlerin arkasında ABD vardır. Başbağlar katliamını PKK yapmış gibi lanse edildi ama o PKK’ya ‘Sivas katliamının intikamını al’ talimatını kim verdi? Bu örgüt Madımak’ın sonrasında neden harekete geçti? Madımak ile PKK’nın ne alakası vardı? Bu sorular 27 sene öncesinin atmosferinde cevabını bulamadı. Devlet mekanizması içerisinde örgütlenmiş yapılar bunları örtbas ettiler.

27 yıllık utanç bitsin

Bugün net olarak gördük ki üst akıl kimi zaman FETÖ, kimi zaman PKK kimi zaman asker veya yargı mensubu kılığında karşımıza çıkabiliyor. Başbağlar dosyasında da birçok kılıkta belireceklerdir. Başsavcılık kararlılıkla bu dosyada ileri gitmeli ve asla dokunulmaz unsur tanımamalıdır. Aradan 27 yıl geçmiştir ama tüm delillerin ortaya çıkarılıp karanlık noktaların aydınlatılması adına devlet için bu uzun bir süre değildir. Başbağlar’da şehit olan 33 masum vatandaşımızı rahmetle anıyorum.”