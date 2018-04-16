Uçtan uca seyahat planlamaları burada
Türkiye’nin dijital seyahat platformu Fulltrip, kullanıcıların uçtan uca tatil planlamalarına vize sürecini de ekliyor. Online vize servisi sayesinde başvurudan evrak takibine, konsolosluk işlemlerinden pasaport teslimine tüm süreci Fulltrip ekipleri takip ediyor.16 Nisan 2018 Pazartesi 12:29
Fulltrip otel, uçak bilet, araç kiralama, tur seçenekleri, şehir rehberi ve vize gibi her tür hizmeti tek bir platform üzerinden sunuyor. A’dan Z’ye seyahate dair tüm işlemlerin gerçekleştirildiği Fulltrip’te 220 binden fazla otel, 120’yi aşkın havayolu şirketi, 4 bin araç kiralama firması anlaşması ve 1000’den fazla tur seçeneği yer alıyor.
VİZE İŞLEMLERİ FULLTRİP’İN KONTROLÜNDE
Seyahat edecekler, fulltrip.com üzerinden gitmek istedikleri ülkeyi seçerek vize ücret detaylarını kontrol edebiliyor. Gerekli bilgileri doldurarak vize ücretini kredi kartı ile ödüyor. Bu aşamadan sonra Fulltrip gerekli organizasyonu yapıyor. Vize departmanı, yolcuyu arayarak süreç ve evraklar hakkında bilgilendiriyor. Evrakların takibi, konsolosluk işlemleri ve randevuları, başvuru sonrası takip ve pasaportun yolcuya ulaştırılmasına kadar vize işlemlerinin tamamı Fulltrip kontrolünde gerçekleşiyor.
7/24 DESTEK SAĞLIYOR
Turkcell’in dijital ürün ve servisleriyle tatil deneyimine kolaylık katan Fulltrip, müşterilerine BiP üzerinden 7/24 anlık destek sağlıyor. Tüm yolcularına lifebox’tan 25 GB Saklama alanı hediye eden Fulltrip, yurtdışında geçerli BiP’ten 1 GB hediye interneti de kullanıcılarına sunuyor.
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