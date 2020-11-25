Ücretsiz izne çıkanlar ne kadar izin parası alacak? Ücretsiz izin parası ne kadar?

Kısa çalışmanın başladığı tarih itibarıyla son 60 gün hizmet akdine tabi olması ve son 3 yılda en az 450 gün süreyle prim ödemiş olması gerekiyor. Bu şartlar sonradan yerine getirilse bile 30 Haziran'a kadar çalışan için başvuru yapılmamışsa yine kısa çalışmadan yararlanılamaz.

Ücretsiz izin parası ne kadar?

Çalışan kısa çalışma ödeneği alamıyorsa işveren çalışanı ücretsiz izne çıkartabilir ve bu durumda çalışanlar da ücretsiz izin desteğinden, yani nakdi ücret desteği alabilmekte. Nakdi ücret desteği de 17 Ocak 2021'e kadar devam edecek. Ancak bu süre istenirse 2021'nin Haziran ayına uzatılabilecek. Kısa çalışma ödeneğinin süresi 31 Aralık tarihine kadar uzatıldı. Ancak yeni yasa ile bu süre 2021'nin haziran sonuna kadar uzatılabilir. Ücretsiz izne çıkartılanlar kaç lira ödenek alabilecek? Ücretsiz izine ayrılanlara günlük 39,24 TL, aylık da 1.177 TL ödenecek.