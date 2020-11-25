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Ekonomi Ücretsiz izne çıkanlar ne kadar izin parası alacak? Ücretsiz izin parası ne kadar?
Ekonomi

Ücretsiz izne çıkanlar ne kadar izin parası alacak? Ücretsiz izin parası ne kadar?

Ücretsiz izne çıkanlar ne kadar izin parası alacak? Korona tedbirleri hayatımıza yeniden gelirken, restoran, lokanta ve online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefon ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilecek. İş yerlerine gidemeyen çalışanlara kısa çalışma ödeneği, kısa çalışma ödeneği alamayanlara ise ücretsiz izin parası verilmekte. Peki ücretsiz izin parası ne kadar?

Yeniakit Publisher
2020-11-25 12:04:00 - 2020-11-25 12:08:23
Ücretsiz izne çıkanlar ne kadar izin parası alacak? Ücretsiz izin parası ne kadar?

Kısa çalışmanın başladığı tarih itibarıyla son 60 gün hizmet akdine tabi olması ve son 3 yılda en az 450 gün süreyle prim ödemiş olması gerekiyor. Bu şartlar sonradan yerine getirilse bile 30 Haziran'a kadar çalışan için başvuru yapılmamışsa yine kısa çalışmadan yararlanılamaz.

Ücretsiz izin parası ne kadar?

Çalışan kısa çalışma ödeneği alamıyorsa işveren çalışanı ücretsiz izne çıkartabilir ve bu durumda çalışanlar da ücretsiz izin desteğinden, yani nakdi ücret desteği alabilmekte. Nakdi ücret desteği de 17 Ocak 2021'e kadar devam edecek. Ancak bu süre istenirse 2021'nin Haziran ayına uzatılabilecek. Kısa çalışma ödeneğinin süresi 31 Aralık tarihine kadar uzatıldı. Ancak yeni yasa ile bu süre 2021'nin haziran sonuna kadar uzatılabilir. Ücretsiz izne çıkartılanlar kaç lira ödenek alabilecek? Ücretsiz izine ayrılanlara günlük 39,24 TL, aylık da 1.177 TL ödenecek.

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