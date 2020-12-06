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Gündem Ücretsiz izne ayrılanların destek ödemeleri başlıyor
Gündem

Ücretsiz izne ayrılanların destek ödemeleri başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın nakdi ücret desteği ödemeleri 8 ve 9 Aralık tarihlerinde yapılacak" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 14:33:00 -
Ücretsiz izne ayrılanların destek ödemeleri başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan nakdi ücret desteği ödemelerinin tarihini duyurdu.

Ödemeler banka hesaplarına yapılacak

Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını yineledi.

"Ödemeleri 8-9 aralık tarihlerinde yapacağız"

Bakan Selçuk "Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın nakdi ücret desteği ödemeleri 8 ve 9 Aralık tarihlerinde yapılacak" ifadelerini kullandı.

 

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