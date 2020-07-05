Aralık ayında Çin’de ortaya çıkan ve gerekli tedbirler alınmadığı için dünyaya yayılan koronavirüs sağlıktan, ekonomiyi pek çok alanı etkiledi. Ülkemizde ilk vaka 10 Mart’ta tespit edildi. İlk vakanın tespitinin ardından çok önemli tedbirler alındı. Bu süreçte bazı işletmeler geçici süreliğine kapılarını kapatmak durumunda kaldı. Ekonomik Kalkan Paketi’yle hem işverenlere hem de çalışanlara yardım eli uzatıldı. 15 Mart’tan sonra ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara maaş bağlandı. Söz konusu maaşın 3 ay olacağı açıklanmıştı. Yapılan son bakanlar kurulu toplantısında nakdi destek maaşı süresi 4 aya uzatıldı. Peki, temmuz ayının kaçında nakdi destek maaşları yatacak?

Ücretsiz izin parası ne zaman yatar? | Nakdi destek parası bu hafta yatar mı?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt nakdi destek maaşlarının ne zaman ödeneceğine yönelik bir açıklama yaptı. Bakan Selçuk, “Haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemeleri, 8-10 Temmuz tarihleri arasında yapılacak" dedi.

Ücretsiz izin maaşı İŞKUR hesaplarında ıban numaraları bulunan kişilerin hesaplarına yatırılıyor. İŞKUR’a ıban numarası kayıtlı olmayanların ise maaşları PTT’ye gönderiliyor. Vatandaşlar maaşlarını PTT şubelerinden çekebiliyor.