Ücretsiz izin parası kaldırıldı mı? Ücretsiz izin desteği ne zamana kadar verilecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, “Ücretsiz izne çıkarılan 2 milyon 500 bin çalışanımıza 10 milyon TL'ye yakın nakdi ücret desteği ödedik. İşsizlik ödeneği kapsamında 1 milyon kişi 5,5 milyar TL ödeme gerçekleştirdik.” dedi. Kısa çalışma ödeneğinin mart sonu tamamlanacağını açıklayan Erdoğan’ın ücretsiz izin destek ödemesinin ne zamana kadar yapılacağını açıklayan açıklamadığı merak ediliyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 8 Mart tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte Nakti Ücret Desteği'nin iki ay daha uzatıldığını belirtmişti. 15 Mart Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürenin uzatılmasına dair bir karar duyurmadı. Öte yandan Kısa Çalışma Ödeneği için ise, ''Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz.'' ifadelerine yer verdi.

Ücretsiz için parası ne zamana kadar verilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak mart ayı sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi ücret desteğinin süresini de 17 Mart'a kadar uzattık." dedi.

Ücretsiz izin desteği nereden sorgulanır?

Ücretsiz izin desteği sorgulama ekranı için İŞKUR giriş bilgileri ya da E-Devlet şifresine sahip olmak yeterli. İlk kez e Devlet şifresi alacakların ise PTT’ye başvurması gerekiyor. Nakdi destek ödeme bilgilerini sorgulamak için E-Devlet girişi yapan vatandaşlar, aşağıdaki linke tıklayarak işlemlerini sorgulama işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor.